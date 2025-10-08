入青雲劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《入青雲》陸劇，改編自同名小説。有紀桑柔、丁璐作為編劇，知竹、彭學軍為執導，由侯明昊、盧昱曉領銜主演的一套以古裝仙俠為題材的電視劇。侯明昊憑古裝劇《少年白馬醉春風》、《大夢歸離》打開知名度，今部劇連同盧昱曉首次主演仙俠劇，不知道雙雙強者的設定會擦出什麼火花呢！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

入青云官微@Weibo

《入青雲》電視劇情大綱

在宗門六境的「青雲大會」上，來自極星淵罪囚之地的紀伯宰（侯明昊 飾）一戰成名，一舉打敗堯光山太子與七連勝的戰神明意（盧昱曉 飾），然而，他卻不知這位英姿颯爽的勁敵其實是女扮男裝。明意被落藥身中劇毒，武功全失，誤以為紀伯宰是幕後黑手，為了查明真相，她偽裝成柔弱舞姬，潛入敵方接近紀伯宰，一心想尋找解藥並設愛情陷阱報復。紀伯宰表面上瀟灑不羈，戰勝後扮作紈絝子弟，但其實暗藏目的，城府深不可測。

兩位強者各懷心機，以「假人設」互相試探，披上「馬甲」鬥智鬥愛，明意隱藏身份，而紀伯宰早已看透她的意圖，暗中觀察她。在一場場智謀交鋒與宿緣交纏下，漸漸揭出六境背後的陰謀和身世之謎，二人聯手守護正義，在試探中互虐互愛，開始萌生愛意，卻礙於對立的立場與身份受到阻撓，最終也收穫了幸福。

《入青雲》播出時間｜最新追劇日曆

《入青雲》電視劇幾時播? 《入青雲》一共有36集，2025年10月8日12:00上線，優酷全網獨播，優酷VIP會員首更3集，10月9日至10月12日每天更新2集，SVIP每個更新日提前多看1集。

《入青雲》演員

侯明昊 飾 紀伯宰

出身自罪囚之地極星淵，表裡不一，在青雲大會一戰成名；毒害明意，但後來愛上了她

盧昱曉 飾 明意

原本武功高強，七連戰勝，但中毒使武功全無，向紀伯宰設愛情局報復

余承恩 飾 司徒嶺

正派高手

鶴男 飾 沐天璣

和男女主角有拉扯