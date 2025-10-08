黃一山曬夫妻30年前後婚照　網民驚嘆太太比他更抗老︰仲係咁靚

現年61歲的「細龜」黃一山以演出周星馳電影而闖出名堂，在內地累積不少人氣，近年他與太太杜婷婷主力從商，撈得風山水起，同時也積極經營社交平台。適逢日前中秋節，黃一山在社交平台送了一份溫馨又浪漫的禮物給太太，就是兩人30年前後的婚禮的婚紗剪輯，並深情寫道：「30年前拍過結婚照，30年後再拍一次。光陰雖已逝，感情卻未變。但願人長久，千里共嬋娟。祝各位中秋節快樂，人月兩團圓。」

影片中，黃一山公開多張與太太昔日的珍貴婚照，紀錄多個重要時刻，尤其一張兩人拿住香檳在「囍」字前，黃一山肉緊親吻太太一幕，真的隔住屏幕都感受到當刻的甜蜜和感動。儘管兩人結婚已30年，但從新一輯的婚照可見，黃一山望向太太的眼神依然充滿愛意。兩人分別以中式和韓式兩個造型示人，前者玩味十足，後者則充滿韓劇feel，黃一山穿上畢挺的黑色禮服化身「Oppa」，太太則身穿露肩絹質婚紗，小鳥依人般緊靠丈夫。

而最讓人驚嘆的是，兩人的容貌在30年間變化不大，杜婷婷的狀態甚至比出名童顏的黃一山更抗老。網民紛紛留言：「太太怎麼可以越來越美的！」、「那就證明了一點，這個男人是好人，養女人如養花」、「黃先生娃娃臉本身不顯老，黃太太婚姻幸福結婚30年還那麼年輕漂亮，真美好。」、「哇噻，一直都說男人不懂老，但黃太太真的，越來越美」、「太太仲係咁靚」，盛讚杜婷婷凍齡了，都沒怎麽變，美貌不減當年。

黃一山與太太曾一起分享兩人當年的愛情故事，當中搞笑又浪漫。黃一山表示在1992年認識太太的，那時候太太在深圳電視台做對外聯繫的部門，笑指因為長得漂亮，故借場地拍攝都比較易。杜婷婷笑言並不是，她的工作是專門對港澳台的藝人，如果這三地藝人來工作需要到深圳宣傳部攞批文的，她就是去申請這個批文。杜婷婷透露當時有導演叫她當主持，但她對廣東話不會說，所以做了幕後。

黃一山表示那時候就是要到深圳電視台當一個綜藝節目的嘉賓需要批文，在辦手續時認識上太太。他還笑言：「她本來是對外的，後來就對着我了，後來我們就談戀愛、結婚了。」杜婷婷笑指才沒那麼簡單，過程很曲折的，爆料說：「你要通過你的師傅，找上我們的導演，要跟我說呀，我怎麼不同意呀？你這都不說。」

被太太說只講開始和結果的黃一山，之後從實招來：「我是透過我的師傅黎文卓去問她，有沒有這個意向？然後就問她的上司。」杜婷婷說當時是沒有這個意向的，她覺得那時候香港人就是那一個回鄉證就過關了，對方在香港有沒有家、有沒有女朋友都不知道，「那個時候他又有多出名，我不會看香港台，就說說他很紅，但我又不知他有多紅，作為他女朋友的話，如果他在那邊有家，那我算什麼，所以都擔心。」

杜婷婷續指中間還有個小插曲，黃一山當時還生氣了，「一般我們出去的時候，幾乎沒有兩個人，是有一些朋友一起的，有次過馬路，我擔心他太慢，我就拉着他的手說快點過去，然後他送我回家的時候，他就輕輕拉我的手，嚇我一跳，因為我拖他的手是無意的，但他拖我是有意的，然後他跟我的導演說，說我耍他，然後他就生氣了。導演還話問我是不是耍人，別人拖你隻手你為什麼躲開？我說很尷尬，因為別人說香港拖手就代表『拖友』，但那時還沒有確定關係。」

其後，杜婷婷又大爆老公初次見她父母時的尷尬事，「就是我們還未結婚的時候，我帶他見我父母，他就先叫爸媽。我媽說『我還沒有準備呀』。」黃一山解釋自己個性太熱情了，又話自己記憶力差，不記得可有其事：「第一次見面就叫爸媽？」杜婷婷直言：「真有，第一次見就叫爸媽好，雖然在拍拖，但那時還未結婚嘛，我覺得還是叫uncle、aunt或者伯父伯母，他太心急。」

此外，黃一山也是一個暖男爸爸，他與太太杜婷婷育有兩名兒子，孻仔黃頌匡早年於英國倫敦大學學院（UCL）畢業，正於北京大學進修，主修心理學碩士課程，由於黃頌匡有興趣開餐廳，故黃一山計劃擴張飲食生意，笑言讓孻仔做「行政總裁」。而29歲的大仔黃頌衡於8歲時被診斷患上罕見病「腦白質發育不健全」，依靠輪椅代步。黃一山透露大仔健康欠佳，但他樂觀表示：「所以我辛苦一點、大家都辛苦點，好日子總會來到！」