梅根經過已故戴妃車禍事發地點拍片　網民怒轟為博取關注不擇手段

英國哈里王子於2020年退出英國王室後，與妻子梅根（Meghan Markle）移居到美國加州生活。近期梅根積極參與幕前工作，繼與Netflix合作拍攝節目《With Love, Meghan》後，日前現身巴黎時裝周，出席Balenciaga時裝騷，不過離開騷後派對後，於IG分享一段短片再惹來批評。

梅根日前現身巴黎時裝周，出席Balenciaga時裝騷。（Getty Images）

梅根近期積極回歸幕前工作。（Getty Images）

梅根離開派對後，登上豪華轎車，在她分享的限時動態中，梅根雙腳放在對面座位上，整個片段都拍攝着車輛在塞納河沿岸的亞歷山大三世橋和榮軍院橋的行駛過程。根據當地路徑，豪華轎車將會駛至亞爾瑪橋，而已故戴安娜王妃，當年正是在亞爾瑪橋隧道內發生車禍而傷重身亡。

片段中梅根雙腳放在對面座位上，非常寫意。（IG圖片）

片段都拍攝着車輛在塞納河沿岸的亞歷山大三世橋和榮軍院橋的行駛過程，根據當地路徑，豪華轎車將會駛至已故戴安娜王妃發生車禍的地點。（IG圖片）

對於梅根的行為，王室專家Richard Fitzwilliams接受英國媒體訪問時表示，梅根所上載的片段是極其愚蠢的行為，「完全令人困惑」及「難以置信的麻木不仁」，並坦言不明白梅根到底在想什麼，更指沒有顧問會建議她做這麼奇怪的事。Fitzwilliams續指：「戴安娜的死是一場悲劇，給哈里的人生帶來了太多的傷痕，我無法想像他會覺得這樣很恰當。」

戴安娜王妃。（Getty Images）

1997年8月31日凌晨，身處法國巴黎的戴安娜王妃與情人多迪法耶茲與保鑣瓊斯，在入住的麗茲酒店執行保安主管保羅親自駕駛下，坐上一輛四人黑色平治轎車。後因被狗仔隊跟拍，在市內發生車禍撞向橙柱，除坐在前座、司機位身旁的瓊斯外，三人全部喪生。（Getty Images）

對於梅根的行為，有大批網民怒轟：「她來說，關注才是最重要的，她會不擇手段，她簡直瘋了」、「唔好話我知佢真係咁做啊？」、「對於大多數經歷過奶奶去世的人來說，經過喪親地點都會是一段安靜、尊敬和沈思的時刻。」、「想cosplay戴安娜，還指望狗仔隊能追到她。謝天謝地，他們沒追」、「她是反社會人格，在死亡現場附近拍攝影片對她來說一點也不困擾。事實上，她一邊坐車，一邊興奮地朝現場駛去」。不過亦有網民為梅根護航，並指她可能只是比較不敏感，最後梅根及後亦刪掉了影片。