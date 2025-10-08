張兆輝回鄉飲囍宴意外搶焦驚現合照長龍　一舉動揭真實人品

現年62歲的張兆輝，一向被譽為圈中的「隱形富豪」，多年來除了演藝事業外，也投資有道，深明「買磚頭是王道」的他，物業版圖遍佈香港、北京及英國等地，加上與太太郭碧妍夫妻檔經營美容院生意，早已滾出逾億元身家，生活無憂。近年張兆輝將事業重心轉往內地，參演了不少大熱劇集及電影，憑型格熟男魅力及愛妻顧家的好男人形象，大受歡迎。日前，他回老鄉飲囍宴時，更加是人氣爆燈，現場驚現合照人龍，非常厲害。

現年62歲的張兆輝被指是圈中的「隱形富豪」。（微博圖片）

張兆輝的貝沙灣海景豪宅露台非常闊落。（Facebook@張兆輝）

張兆輝與太太郭碧妍育有一對仔女張卓鏗（Edison）及張卓姿（Twiggy）。（微博@張兆輝）

最近影帝張家輝主演的新劇《絕命法官》，張兆輝也有份參與，劇中還遭謝天華糟質。（陳順禎 攝）

近年積極經營社交平台、愛拍片分享日常生活的張兆輝，日前回鄉下佛山出席喜宴，並拍下現場盛況，他寫道：「開車三小時就為了返佛山我鄉下張氏大宗祠堂，參加婚宴、就是喜歡這歷史悠久的這人間煙火味。」

張兆輝，日前回鄉出席喜宴，並拍下現場盛況。（小紅書截圖）

原來是堂細佬嫁女。（小紅書截圖）

張兆輝成為「集郵對象」。（小紅書）

現場出現「集郵」長龍。（小紅書）

從影片可見，鄉式祠堂婚禮當然不少得燒炮仗，場面墟冚有氣氛。張兆輝稱這天非常開心，因為是他堂細佬嫁女，故在祠堂大排筵席，廣邀親朋。雖然貴為影視明星，但張兆輝回到鄉親父老面前，卻絲毫沒有半點架子，與眾人打成一片。對於鄉親父老的合照要求，張兆輝非但沒有感到不耐煩，反而化身「人肉佈景板」，來者不拒，逐一滿足所有人。從影片背景可見，他由開席時每圍枱都坐滿賓客，一直拍到周圍的賓客已陸續離席，只剩下寥寥數人時，才有機會坐下吃飯。難怪網民都笑言：「粉絲見面會！ 新郎新娘：叔叔，我們是焦點」、「變粉絲見面會了」。不過從者小小舉動，足以見證張兆輝私底下貼地、尊重鄉里的真實人品。

張兆輝來者不拒。（小紅書）

張兆輝影完相先有得食。（小紅書）