關淑怡病危｜曾被封「樂壇妖精」　被視可同王菲抗衡可惜自毀前程

有「樂壇妖精」之稱的關淑怡（Shirley）今日（7日）傳出病危，據周刊報導指她突然入院，一度被送入ICU搶救，其父親及兒子關浚賢仍守在病房外等候，神情哀傷。而消息傳開後引起全民關注，有網民認為她作為90年代樂壇前衛指標，無論外型還是唱功都具有個人特色，被視為在那個代能和王菲抗衡的女歌手，可惜其因未婚生子、精神異常等問題，令其音樂事業走下坡，讓不少人感到可惜。

關淑怡外表及聲線鮮明。（影片截圖）

在80年代未獲唱片公司力捧的關淑怡，因第二張個人廣東大碟《難得有情人》大受歡迎，令其人氣急升，紅極一時，在各大頒獎禮中囊括所有女新人獎，而在90年代已在樂壇佔據一席位，憑着具有個人特色的造型，令其被視為前衛的指標，再加上迷幻的聲線，具有辨識度，使其獲封「樂壇妖精」的稱號。

歌曲《難得有情人》大受歡迎。（影片截圖）

然而，在那個年代王菲亦備受力捧，而其個人風格亦特別鮮明前衛，聲音空靈飄逸，二人曾屬同一間唱片公司，但在當時關淑怡的人氣及作品明顯力壓王菲，而她們曾在1995年同台合作演唱鄧麗君的作品《小城故事》。

在1995年與王菲同台合作演唱鄧麗君的作品《小城故事》。（影片截圖）

而一向有個性的關淑怡，在1996年與唱片公司約滿後，其音樂事業開始不及從前，慢慢在香港樂壇退隱淡出，待其在2001年短暫復出時，王菲已經走紅，在樂壇已佔據一席位。而在短暫復出一年後，她就被爆未婚懷孕，成單親媽媽，直至2005年再度復出，但其人氣及作品都已不及王菲了。

再加上近年其不斷被指精神異常，曾在2012年懷疑因排隊問題與外籍男酒客起爭執，有指她被人搭訕騷擾，更傳出她遭人掌摑，於是報警求助。其又在2016年凌晨四點幾，在與朋友散步時，突然跳進海游泳，在場友人立即呼叫，但她無意回頭上岸，最終被警方列為有人情緒不穩作處理。而其在2017年在入住愉景灣酒店期間，因不滿酒樓突然改變對他的住宿政策，大力推酒店男職員胸口，職員其後報警，她當時被控以一項刑事恐嚇及一項普通襲擊罪，而刑事恐嚇罪則獲撤銷，她認罪獲判罰款2000元。

關淑怡近年常因工作而情緒不穩。（Instagram@shirleyzukie）

王菲已成家喻戶曉的天后。（視覺中國）

關淑怡手持一手好牌似乎給自己打爛，不少網民認為是她自己沒有把握好前途，否則還可能比王菲紅，大家紛紛留言表示：「絕對是天后級別的可惜沒把握好」、「曾經可以和王菲抗衡」等，如今聽到她入院消息，大家都希望她能平安無事。

王菲曾與關淑怡同屬一間唱片公司。（視覺中國）