宴遇永安劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《宴遇永安》陸劇又名，改編自小説《長安小飯館》。有紀桑柔、丁璐作為編劇，白雲默為執導，由王影璐、李昀銳領銜主演的一套以古裝愛情喜劇為題材的電視劇。男主角早前憑《九重紫》大受好評，人氣直線上升，今次搭檔精靈古怪的王影璐，上演後代與祖宗相會的穿越有趣旅程！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

宴遇永安官微@Weibo

《宴遇永安》電視劇情大綱

沈韶光（王影璐 飾）一家五口穿越到唐朝永安城，因美食結識了京兆少尹林晏（李昀銳 飾）。為了在一竅不通的古代立足生存，他們開設「沈家酒肆」，以現代美食煎餅果子、麻辣鍋等新奇菜式征服古代饕客的味蕾，更推出「會員積分」與「集簽名減價」等現代行銷手法，在古代飲食界創立一番新景象，在市內闖出名堂，同時他們努力尋找重返現代的辦法。

為了回家，沈韶光一家不惜潛入林晏的宅邸試圖找方法，卻不慎被當場逮獲，沈韶光就將計就計，誤打誤撞騙林晏是未來的老公繼而同居。隨著相處日子越多，林晏逐漸被沈韶光不屈不撓的樂觀與活力吸引，外表高冷的林晏假扮「神秘食客」和「店小二」接近沈韶光，與她鬥嘴，逗趣互動令人心動。沈韶光與林晏相距幾代，她憑「美食攻略」攻陷冷面祖宗，而林晏則用心學習現代用語，化解與沈韶光之間的時代隔閡。

《宴遇永安》播出時間｜最新追劇日曆

《宴遇永安》電視劇幾時播? 《宴遇永安》一共有32集，由騰訊視頻播放，會員每日18點更新2集，首更4集，SVIP搶先看1集。

宴遇永安官微@Weibo

《宴遇永安》演員人物關係圖

宴遇永安官微@Weibo

《宴遇永安》演員

王影璐 飾 沈韶光

在現代是美食專欄作家，穿越到古代後變成餐館廚娘，古靈精怪，活潑可人

宴遇永安官微@Weibo

李昀銳 飾 林晏

唐朝永安城京兆府少尹， 外表高冷，因美食認識沈韶光，學習現代用語

宴遇永安官微@Weibo

昌隆 飾 沈韶傑

沈韶光哥哥、沈家長子

宴遇永安官微@Weibo

馮嘉怡 飾 沈建設

沈韶光父親，在現代是飲食世家掌門人，在古代成為廚房總管