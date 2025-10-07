吳若希成首位於佛山新場地舉辦演唱會歌手　期待11月唱爆現場

歌手吳若希即將於佛山舉辦《Gossip of Me》演唱會，11月8日晚上7時正在佛山萬豪酒店千燈湖宴會廳•尚梯館隆重舉行，票價分別為人民幣680（含合影福利） / 480 / 280三種，訂於8日（星期三）中午12時正開始在大麥網和攜程平台公開發售。

「DBUIL冠名贊助：吳若希《Gossip of Me》演唱會」佛山站，將於11月8日晚上7時正在佛山萬豪酒店千燈湖宴會廳•尚梯館隆重舉行。(公關提供)

吳若希將是第一個歌手於佛山萬豪酒店千燈湖宴會廳•尚梯館舉行演唱會。(公關提供)

吳若希說：「早前《Gossip of Me》演唱會首站澳門站觀眾反應非常熱烈，自己都唱得意猶未盡，但因忙於拍劇和其它工作，所以要到11月才能在佛山和大家再次見面。」她續說：「今次於佛山麗致匯廣場設立的尚梯館是一個嶄新場地，過往仍未做過任何演出，我將會是首位在這裡演出的歌手，而且早前拍攝電視劇《巨塔之后》也曾在這附近取景，所以今次演出令我感到既榮幸又親切，可以說是一種緣份，現已非常期待演出當晚的來臨。」

吳若希 Gossip of me 演唱會 。(公關提供)

主辦單位尚梯娛樂則表示：「場地文化在日本和台灣兩地非常流行和發展成熟，日本有Zepp和台灣有Legacy，我們正朝著這個方向先在大灣區打造屬於大家的『尚梯館』，之後也會伸延至全國各地設館，這類包括多功能設施的演出場地，搭配不同類型的歌手演出，相信必定能成為當地的熱門地標。」

吳若希。(公關提供)