金秀賢律師再發16點反擊　舉證金賽綸成年後拍拖轟遺屬造假

南韓知名男演員金秀賢，早前因遭已故女演員金賽綸所留遺囑內容，以及YouTube頻道「GSR橫豎研究所」（가로세로연구소）的公開指控，捲入一場關於戀情與私德的爭議。對此，金秀賢方面於10月4日正式作出回應，並委任律師高相祿（音譯，고상록）公開發表一連串立場聲明，試圖釐清外界對於事件的誤解及傳聞。

聲明證實金賽綸去年在社交網公開與金秀賢的貼面照是攝於2020年，並非之前所傳的2016年。律師指出作為親密關係證據的照片在金秀賢的iPad上進行了驗證，調查人員將照片拍攝時間定在2020年2月18日至2月23日之間。

金秀賢律師再發聲明。（ig圖片）

金秀賢在記者會上表示，聊天紀錄都是經編輯過的。（直播截圖）

聲明中，律師明確指出，過去所流傳的軍中信件並非寫給金賽綸，亦並未如外界所謠傳，構成戀愛關係的證據。同時，他也詳細列出共16項說明重點，內容涵蓋事件的起始背景、證據保全過程、法律觀點分析，以及對當前社會輿論與媒體環境的觀察。高律師強調，隨著AI與深偽技術的普及，虛假資訊的生成與散播已更為容易且難以查證，呼籲大眾應具備媒體識讀能力，避免在未經查證的情況下成為不實訊息的傳播者與「AI時代的共犯」。

在律師高相祿發表的「16點說明」中，亦進一步具體回應各項爭議與指控：

1. 所謂的「虛假聲明」從未正式發布，內容存在明顯邏輯與時間錯誤，一經公開即難以自圓其說。

2. 該聲明內容被有心人士斷章取義、包裝操作，用以對金秀賢發動輿論攻擊。

3. 根據iPad元數據，關鍵照片的實際拍攝時間為2020年2月，並非指控所稱的2016年。

4. 軍中信件並無戀愛內容，內容純粹，反證外界指控不實。

5. 若真有早年戀情，不可能出現如此平淡、無情感色彩的書信內容。

6. 橫豎研究所不斷升級與誇張指控內容，從「交往六年」變本加厲為「中二發生性行為」。

7. 雖金秀賢團隊已多次澄清，但其仍持續遭遇人格謀殺與網路霸凌，社會輿論逐漸冷漠。

8. 橫豎研究所曾揚言擁有數千張照片，但至今未能提出任何實證。

9. 造謠者炒作他人痛苦為娛樂內容，輿論卻對其寬容，反對受害者嚴苛。

10. 金秀賢方決定有限公開部分證據（如信件、演員日記），旨在喚醒大眾理性。

11. 已正式請求警方鑑定故人KakaoTalk訊息之真偽。

12. 網路上仍充斥「金秀賢完蛋了」等中傷性言論，構成持續性二次傷害。

13. 質疑社會對受害者的冷漠反應：「這樣可以嗎？這樣也沒關係嗎？」

14. 指出AI技術助長虛假訊息的製作與傳播，網路犯罪愈加難以追蹤與反制。

15. 以李善均事件為例，呼籲社會應停止對受害者的冷嘲熱諷與道德審判。

16. 警告大眾勿再成為沉默的加害者與謠言的共犯，「下一個受害者可能就是你我身邊的人」。

金秀賢律師列16點說明。（threads@ khosangrock）

還有時間線。（threads@ khosangrock）

律師表示金秀賢在服兵役期間寄出的一封信件，內容僅描述日常生活與個人勉勵，採用散文筆法。（Instagram@soohyun_k216）

根據代理人所發表的正式聲明，金秀賢與已故金賽綸之間，從未在對方未成年期間有過任何一天的戀人關係。所有現有的合照均攝於2019年，亦即金賽綸已成年（就讀大學一年級）之後，明確顯示兩人關係的起點在其成年後。這與網路上盛傳的「交往六年」說法明顯不符。此外，金秀賢於2019年11月1日寄出的明信片內容，如「一邊嘮叨一邊關心你」、「就算吵架也會讓著你」，顯示當時正處於戀情剛萌芽階段。

金賽綸生前與金秀賢拍過拖。（IG@ron_sae）

日前金秀賢律師公開2018年他寫給金賽綸的信件，強調當時他們不是情侶，他們2019年才開始拍拖。

至於2018年6月9日金秀賢在服兵役期間寄出的一封信件，內容僅描述日常生活與個人勉勵，採用散文筆法，明確顯示兩人為普通朋友間的通信往來，並無任何戀愛暗示。代理人補充說明，金秀賢曾寫給真正戀人的超過150封信件中，皆含有「愛」、「感謝」、「心動」等情感表達；而寄給金賽綸的信件中則未出現任何類似的詞彙、回憶、承諾或提問，無論語氣或內容皆不具戀人關係特徵。

然而，YouTube頻道「橫豎研究所」卻將該封軍中信件與明信片並置比對，並加以扭曲解釋，藉此建構出不實的敘事與戀情情節。代理人指出，所有資料與時間軸均清楚顯示，兩人僅於2019年夏季至2020年春季短暫交往，除此之外並無其他情感交集。因此橫豎研究所的相關主張，完全建立於虛構與惡意捏造之上，其行為已構成對金秀賢人格的嚴重侵害與毀損。

