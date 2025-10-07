柯煒林靠標靶藥控制肺腺癌　舞台劇尾場風騷曬二頭肌：感覺還活著

葛民輝、林海峰、柯煒林與韋羅莎主演的舞台劇《笨蕉大劇團》今日（7日）迎來第50場尾場，早前患上肺腺癌四期的柯煒林亦歸隊演出，期間精神體力狀態大好，謝幕時興奮派心及呼應劇情大騷二頭肌！

柯煒林更於謝幕期間興奮地手舞足蹈大派心心與曬二頭肌！（陳順禎 攝）

柯煒林演出《笨蕉大劇院》舞台劇尾場，精神體力狀態大好！（陳順禎 攝）

柯煒林大曬二頭肌，仲好大隻！（陳順禎 攝）

柯煒林完成演出後接受傳媒訪問，透露原本計劃演出五十場，最後因病請同伴代為演出，但亦感恩能夠演出最後二十場，並主動分享健康狀況：「過程其實非常驚險，自從公告患病之後，醫生話只要控制到病情，其實（演出）根本冇問題！我患嘅係肺腺癌，病情可以用藥物控制，希望可以控制到成為一個慢性病，醫生亦非常鼓勵我做多啲唔同工作，畀人知道、認識呢一件事，患上癌症已經同二十年前唔一樣，唔需要咁驚，睇下可以做啲咩治療。」

柯煒林表情多多，演出狀態極佳，笑言中氣比患病前更好！（陳順禎 攝）

柯煒林演出後受訪主動回應身體狀況，表示在藥物控制下演出毫無問題。（陳順禎 攝）

柯煒林回應病情：「藥物控制演出冇問題。」

對於身體狀況對演出的影響，柯煒林表示：「我綵排嘅時候咳到停唔到，把聲係完全拆晒！因為搵到標靶藥，靠藥物嘅幫助、靠同伴教我舞台劇發聲嘅方法，兩者加乘下把聲完全返晒嚟，中氣好似好過之前！」柯煒林表示透過演出，亦有助測試體力，發現仍然能夠應付演出與謝票：「上個禮拜演出四日、然後去謝票，跟住再做六日然後謝票，返到屋企冇事！我真係好鍾意做嘢、好Feel Alive（感覺還活著）！」對外界關心亦表示謝意：「多謝大家關心，我冇事，我返咗嚟喇！」

柯煒林電影新作《觸電》踏入上映第四周，票房從首日五萬至今已突破一百萬，表示團隊將會同步實體及網上謝票：「三個禮拜，我哋用票價六十蚊行到一百萬，下個目標我哋行到一千萬！」笑言可以帶二頭肌一同謝票，不過冬天仍是應照顧身體為上。

⁠柯煒林主演電影《觸電》上映三星期票房破百萬，表示目標向一千萬進發！（陳順禎 攝）

葛民輝、林海峰、柯煒林與韋羅莎主演的舞台劇《笨蕉大劇團》今日（7日）迎來第50場尾場。（陳順禎 攝）