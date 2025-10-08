方媛曬慶中秋全家福靚相再次證明未生BB　一細節竟惹質疑是舊照

本月1號內地瘋傳59歲的天王郭富城與老婆方媛的第三胎BB已於9月28日在香港養和醫院出世，傳聞又指今胎BB是男嬰，體重約7.1磅，甚至有傳郭富城為了照顧剛生產的方媛，就連成都演唱會可能會叫停。不過郭富城已如期在成都舉行了4號及5號的兩場演唱會，他與方媛在微博上隔空互動時，更是回應了第三胎BB未出世一事。方媛表示自己陀住BB腹大便便未能坐飛機到成都撐老公場，郭富城則以4個表情包來為待產的老婆加油打氣，證明BB仍未出世。

方媛懷有郭富城第三胎bb。(小紅書)

方媛發文為老公郭富城打氣。(微博截圖)

郭富城回應第三胎已出世傳聞。(微博截圖)

昨晚方媛更新了她的社交網，貼出他們一家四口一起慶祝中秋節的全家福，發文寫道：「中秋節更新🥮🎑#中秋的儀式感拉滿了 #中秋的氛圍感」。相中可見他們一家四口到了酒家吃飯，桌上放了一個巨型月餅，以及一個有生日快樂牌的蛋糕，不知道是誰的生日。方媛穿上中式旗袍，臨盆在即的她身材依然纖瘦，只肥胎不肥人，陀B陀得好靚。她的兩個囡囡亦是穿上了中式服飾，相當可愛。郭富城則身穿黑色衫，顯得格外年輕。方媛這次曬出近照再次證明她仍未生第三胎。不少網民都留言大讚他們一家顏值極高，又指他們好溫馨，不過就有網民因為那個生日蛋糕而懷疑是舊照，但亦有網民指有月餅有燈籠不可能是舊照。

方媛與老公郭富城及囡囡慶中秋。(小紅書)

