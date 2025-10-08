陳展鵬親回與胡定欣昔日CP舊作　網民讚高情商求入會做「好鵬友」

最近大家煲劇《巨塔之后》都會見到的視帝陳展鵬，近年可謂事業愛情兩得意，與落選港姐單文柔（Phoebe）自2018年結婚後，翌年火速誕下愛女「小豬比」陳諾瑤（Quinta），組成幸福三口之家。而成家立室後的陳展鵬更被太太融化，給人煥然一新的感覺，昔日酷爆的他變得健談又風趣，尤其提起妻女時總是嘴角含春，愛妻、顧家形象成為圈中的好男人模範。近年，陳展鵬還緊貼潮流，不但與太太積極經營社交平台，還會親自上threads與網民互動交流，作風貼地、親民，與早年形象判若兩人。

陳展鵬近年給人煥然一新的感覺。（IG@rucochan）

一家三口美滿幸福。（IG@rucochan）

昔日酷爆的陳展鵬，成家立室後變得健談又風趣。（IG@rucochan）

陳展鵬早前去做頭髮護理，其「包頭」造型竟引起網民熱議。（Threads@rucochan）

近日隨着胡定欣宣布結婚，這段陳年緋聞再度被翻炒。兩人於2016年合作拍攝《城寨英雄》，並因此劇獲得視后寶座，之後再以情侶檔拍攝《同盟》，被外界公認是「一對」。後來陳展鵬被揭與單文柔摸黑上山頂調情，陳展鵬旋即與胡定欣撇清關係：「我從來冇同胡定欣拍拖」，二人一度傳出反目，並取消IG追蹤。有傳胡定欣感到被人利用，自責上錯「賊船」無帶眼識人，直到去年罕有同台合唱被指破冰。而陳展鵬接受傳媒訪問時也有向升呢人妻的胡定欣送上祝福，祝對方與老公白頭到老永結同心，快點生個寶寶，家庭美滿。

胡定欣日前宣布嫁醫生男友，她與陳展鵬的陳年緋聞再度被翻炒。（IG圖片）

陳展鵬與胡定欣於2016年合作拍攝《城寨英雄》並因此劇獲得視后寶座。（資料圖片/符祥定攝）

陳展鵬和胡定欣拍《城寨英雄》和《同盟》時傳緋聞。（資料圖片/林通賢攝）

兩人去年罕有同台合唱被指破冰。（視覺中國）

近日有網民在threads分享兩人合唱的《城寨英雄》劇集片尾曲《從未知道你最好》MV，並感性寫道：「真心覺得呢首歌好聽，兩位各自都搵到佢地嘅幸福，恭喜」。沒想到這貼文竟吸引陳展鵬本尊現身，他真情流露回覆：「多謝！看到大家嘅留言，非常感動安慰，其實每一個人好努力去做一件事而得到大家認同，是一件好滿足好滿足嘅事。人生苦短死而無憾。」

近日有網民在Threads分享兩人合唱的《城寨英雄》片尾曲《從未知道你最好》MV。（《從未知道你最好》MV截圖）

陳展鵬親回網民。（Threads截圖）

網民留言。（Threads截圖）

網民紛紛留言大讚：「展鵬eq 好高！同fans 互動令大家好舒服！」、「陳展鵬好嘢嚟架」，甚至問如何取得申請表加入影迷會成為好鵬友？另外，帖文也勾起不少人煲劇回憶，大讚《城寨英雄》好看，是一套出色的劇集。