TVB前新聞小花袁沅玉獲男友米蘭大教堂前求婚　屢傳是高層姪女

前TVB財經主播陳正犖（Lloyd）日前小登科，歷代TVB新聞主播齊集婚宴好不熱鬧，昨日（7日）中秋佳節再有前新聞主播傳來好消息，2023年離巢TVB的前新聞台主播及記者袁沅玉（Yuki）在IG宣布婚訊，在米蘭大教堂前獲男友送鑽戒跪地求婚，恭喜！

袁沅玉樣子甜美，獲網民封主播女神。（IG@yuenyuenyukyuki）

陳正犖結婚，歷代新聞主播齊集見證。（IG圖片）

陳正犖結婚，歷代新聞主播齊集見證。（IG圖片）

袁沅玉分享多張求婚照，袁沅玉穿上白色喱士短裙，如婚紗般潔白無比；男友單膝跪地捉住袁沅玉的手，令女方感動爆喊。一對準新人在米蘭大教堂前開心相擁及情深對望，袁沅玉還大騷手上的求婚鑽戒，寫道：「💭想同大家分享一個好消息☺️：感性小玉💍鋼鐵直男🤣多謝另一半給予我勇氣面對逆境、教懂我用溫柔的眼光看待自己和世界；👀鋼鐵直男不懂甜言蜜語，但永遠是最積極最勇敢解決困難；另一半充滿純真和善良的內心，讓我相信世界依然有堅定不移的愛🥹🫶🏻多謝大家的祝福❤️🫶🏻 人月兩團圓🌕#鋼鐵直男的浪漫簡單又粗暴真摯更細緻」不少友人都恭喜「小玉」：「戒指粒石好好好閃😎」、「Sweet」、「要幸福喔」。

袁沅玉與未婚夫相擁，大騷求婚鑽戒。（IG@yuenyuenyukyuki）

米蘭大教堂前跪地求婚，袁沅玉感動到喊。（IG@yuenyuenyukyuki）

袁沅玉在中秋佳節宣布喜訊。（IG@yuenyuenyukyuki）

現年30歲的袁沅玉畢業於香港浸會大學傳理及影視學院新聞系（廣播新聞），2017年加入有線新聞做實習記者，2018年跳槽去無綫，由於樣子甜美，被網民封為主播女神。袁沅玉最初報道天氣，後來有機會報道晚間新聞，並主持過《武測天》、《唱歌學英文》、《無耆不有》及《財經透視》等資訊性節目，她有份主持《財經透視：夜經濟》於2023年更獲得「最佳商業新聞報道」金獎。

袁沅玉畢業於香港浸會大學傳理及影視學院新聞系（廣播新聞）。（IG@yuenyuenyukyuki）

袁沅玉畢業於香港浸會大學傳理及影視學院新聞系（廣播新聞）。（IG@yuenyuenyukyuki）

袁沅玉2017年加入有線新聞做實習記者，2018年跳槽去無綫。（電視截圖）

+ 6

入TVB以來，一直有傳袁沅玉是無綫新聞主管、助理總經理（新聞及資訊）袁志偉的姪女，她於2023年宣布離巢時，有網民好奇問︰「袁志偉唔係睇佢台戲咩？」其後袁沅玉上載與爸爸合照，以解開謎團，表示：「被人問咗好多年，其實我爸爸不是電視台高層，又不是誰誰達官貴人，只是普通不過的一個平凡人。」她續說：「他卻是一個永遠都會等我深夜收工回家的爸爸、是那一個每次我打一個電話就使命必達的爸爸，也是那一個永遠都開著電視支持我的爸爸。多謝爸爸願意陪我周圍去，陪我行山，陪我打卡拍照，陪我睇戲，陪我到處找美食，把我餵到肥肥白白。」她更Hashtag表明「不是姪女」！

袁沅玉曬童年照。（IG@yuenyuenyukyuki）