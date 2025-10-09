TVB花旦歐遊被偶遇獲讚顏值演技並存 曾封胸擺脫性感花瓶形象
TVB當家花旦高海寧，現正忙於拍攝無綫新劇《飛常日誌2》，不過她忙裏偷閒，日前特意抽出時間到歐洲旅行來個快速充電，人在歐洲，高海寧完全放鬆，周圍吃喝玩樂，過得悠閒自在之餘，亦不忘在社交平台「派福利」，分享靚靚沙灘照，大曬驕人身材，引來網民熱議。
即使遠在歐洲，高海寧還是被不少人野生捕獲，還大讚她零濾鏡下狀態大勇。其中有網民在意大利維羅納小鎮偶遇高海寧，並在社交平台分享合照，寫道：「維羅納漫步遇見明星，本人真美啊啊！ ！ ！又瘦又高又白，港台劇女神現實相遇」。相中，高海寧收起性感，頭戴畫家帽，身穿白色tee、藍色襯衫，外搭灰色外套，下身配黑色闊腳長褲及波鞋，打扮簡約得來，又能配合這個古城的藝術氣息。
而另一個網民則在米蘭大教堂捕獲高海寧，她同樣以中性打扮示人，在近距離拍攝下，其皮膚光滑緊緻，零毛孔狀態令人驚艷。該網民激讚：「美翻了，美的太寧靜太治癒了」，其他網民也紛紛留言大讚高海寧：「顏值與演技並存」、「她的臉好小」、「高Ling確實漂亮」。
現年38歲的高海寧，入行多年，她曾在《香港01》訪問中，稱參選香港小姐後，因性格身材而引起關注，同時伴隨不少負面評論，讓她不堪壓力患上抑鬱症更暴肥30磅：「當時覺得全世界沒人喜歡我」。高海寧分享：「我每天都困在洗手間爆哭，將所有不好的情緒都哭出來，但出了洗手間面對家人我會扮沒事，但事實上很不開心。」而由於身材出眾，故早年高海寧無論出席活動、參與綜藝節目，還是拍劇都離不開性感示人，身材自然也成為大眾的焦點，因此除了限制了幕前發展外，還曾被標籤「性感花瓶」，故她曾「封胸」努力擺脫性感形象。
後來，高海寧調整了心態，找到自己最自由自在的狀態，她表示：「從曾經很在意別人的眼光，到現在我管你怎麼看。我知道我自由了，不被任何人定義。這種美是帶有力量感的，狂熱而自信。偶爾emo也沒關係，通過各種情緒感受這個世界，才能活得更真實有趣。」
至近年，高海寧憑着內地劇《三十而已》，以及2023年TVB台慶劇《新聞女王》知名度和人氣扶搖直上，她憑《新聞女王》「許詩晴」一角奪得《萬千星輝頒獎禮2023》「最佳女配角」獎項，演技努力終於得到回報。其後在內地綜藝節目《無限超越班2》，她認真投入的態度，加上謙虛的性格，更獲得不少內地網民認可，成功圈粉。