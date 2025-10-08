「哭腔王子」李日朗搵到第二春！　遠赴日本覓真愛：緊張到想哭

43歲多棲藝人李日朗來了一記「華麗轉身」，近年不唱歌反而專注於「小顏術」。日前他遠赴日本東京，參加一年一度的「日式小顏術大師挑戰賽」，更擊敗來自全球的30位高手勇奪冠軍！實在可喜可賀！



李日朗。（截圖/TVB）

回顧李日朗從2003年以歌手身份出道，《The Single》EP和四葉草等角色而為人熟悉；到2015年那首「鬼哭神嚎版」《傻女》，讓他從「過氣藝人」華麗變身成「哭腔王子」。雖然曾被網民嘲笑，但討論度亦讓他被人重新認識，最後更被邀拍電影。近年他轉戰演戲、導戲，還在2022年考獲日式小顏術導師證書，親手為蔡思貝等好友修臉。他笑言：「我這雙手，從唱情歌到捏臉蛋，終於找到第二春！」

李日朗赴東京比賽，在一年一度的「日式小顏術大師挑戰賽」中奪得冠軍。（大會圖片）

李日朗赴東京比賽，在一年一度的「日式小顏術大師挑戰賽」中奪得冠軍。（大會圖片）

日式小顏術雖有小成，但他不滿足於當下，還不斷到不同國家進修技藝。今次更遠赴日本挑戰正宗日式小顏術大賽。當日比賽現場非常熱鬧，位於東京澀谷的會場擠滿了美容達人、KOL和參賽選手等。李日朗以一身和服造型登場，頭髮眉毛重現，且走上台是十分有自信。評審團包括日本小顏術協會創辦人佐佐木龍太和其他日本專業美容達人，評分標準嚴苛：從手法精準度、客人舒適感，到最終「小顏」效果，容不得半點馬虎。最終在驚險下贏得比賽。

李日朗好勁喎，贏埋上屆冠軍。（大會圖片）

李日朗好勁喎，贏埋上屆冠軍。（大會圖片）

李日朗好勁喎，贏埋上屆冠軍。（大會圖片）

他說：「當在台下公布第五和第四名時，我心裏一直呼喊請不要叫我名字，直至公布第三名次，我才希望得獎者是我，直接公布第二名原來是上屆冠軍時，我心想，今年應該是「志在參與」…沒想到宣讀冠軍能讀上我的名字，我一上台，就感覺像在唱《傻女》時那樣——緊張到想哭！」賽後，李日朗表示：「好高興帶着香港精神贏下比賽，能夠在日本一個國際舞台得到自己手藝的認可真的很興奮，宜家最想同一班同事朋友好好慶祝一番，將好消息告訴父母，然後繼續工作。」最令李日朗開心的是，除冠軍獎座外，更得到多份日本報章訪問，他自嘲道：「終於可以衝出香港。」