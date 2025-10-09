7歲李元元遭公開露肚片　Lucy媽被批不保護女兒：為流量出賣醜態

李璨琛與太太梁志瑩（Sophia）育有兩女李元元（Lucy）及李斐斐（Sucy），自大女出世後，梁太為她開設了IG，不時將女兒的影片放上網，當中不乏搞怪一面，成功吸引大批Fans，光是IG都有超過53萬Followers，更有品牌邀她出席公開活動及賣廣告，吸金力超強！

李璨琛與太太梁志瑩（Sophia）育有兩女李元元（Lucy）及李斐斐（Sucy）。（IG@lucy.is.good）

李元元吸金力強，獲品牌邀請出席活動。（資料圖片）

李元元（Lucy）及李斐斐（Sucy）都是網紅。（IG@lucy.is.good）

Lucy媽常常公開女兒的醜態。（IG@lucy.is.good）

李元元有不少成就，考獲多張證書及獎狀。（IG@lucy.is.good）

不過過往梁志瑩就因為貼出女兒「醜態」引起爭議，例如試過笑女兒是「廟街流鶯」、出賣其浴照、痛哭照等等，而近日的一段中秋節片段就再爆發爭議，反應兩極。事緣中秋節時，梁志瑩在李元元IG貼了一段她摸著大肚腩的片段，祝福網民中秋節快樂，片中Lucy拉高了上衣，搓著自己的肚腩仔，露出得戚笑容，而Caption上寫住：「祝大家中秋快樂, 肚腩同內心都記得要好似我咁:常滿常滿❤️❤️❤️ #究竟係第幾週懷孕🤭 #有日佢又係食到好似今日咁飽 #然後佢好認真咁問我 #媽媽我個肚咁樣會唔會真係爆㗎 🤣🤣」

梁志瑩常常分享兩個女兒的生活照。（IG@lucy.is.good）

Lucy媽曾因笑女兒是「廟街流鶯」而引起極大爭議，遭網民鬧爆。（IG@lucy.is.good）

近日梁志瑩在李元元IG貼了一段她摸著大肚腩的片段，祝福網民中秋節快樂，片中Lucy拉高了上衣，搓著自己的肚腩仔，露出得戚笑容，但IG和Threads的反應兩極。（IG@lucy.is.good）

如果齋睇IG留言，有很多人都跟李元元說中秋節快樂，又指她圓碌碌；不過Threads上就有很多網民留言指李元元已經7歲，不宜貼出她揦高件衫的片段，因為網上有很多「孌童癖」人士，質疑母親未有好好保護女兒，而且李元元也未必希望自己的生活照被公諸於世。網民狠批：「都開始大個女，點解要佢拎起個件衫比人睇曬成個肚，呀媽都唔識保護個女，成日推個女出嚟賺錢，好心寒！」、「Lucy而家嘅年紀似乎已經唔適合影依啲片😅😅家長是時候認真思考一下 為了影片流量而出賣女兒醜態是否合適🥲」、「Lucy 已經小學大個女了，媽媽應該要教導女兒如何保護好自己身體，不要再像從前BB 咁露出身體給人看，這麼大個再做這些已經談不上可愛童真，只會怪母親不愛惜女兒🙏🏻」

IG的留言十分友善，紛紛祝李元元中秋節快樂。（IG@lucy.is.good）

不過Threads的網民就鬧爆Lucy媽不懂保護女兒，更有人說：「等錢使不如叫老公拍多幾套劇。」（Threads@lucy.is.good）

也有網民擔憂這些露肚照會吸引「孌童癖」的怪叔叔。（Threads@lucy.is.good）