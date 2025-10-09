羅樂林與陳寶儀團圓慶中秋　夫妻分房瞓14年太太曾爆家窮患抑鬱症

現年76歲的羅樂林在《愛·回家之開心速遞》中飾演的大龍生自命風流，擁有四房太太繼續拈花惹草。現實中，羅樂林也先後擁有兩名太太，1982年迎娶「影迷公主」陳寶珠妹妹陳寶儀做第二任妻子，育有一女羅苡之，到2011年宣布分開，但原來二人一直沒有離婚，依然住在同一屋簷下，只是分房生活。

當羅樂林說自己其實並未離婚，的確令人驚訝。（葉志明攝）

羅樂林演大龍生入屋。（資料圖片）

羅樂林與陳寶儀分開仍維持良好關係，日前中秋佳節，結伴與許紹雄一家及友人食飯慶祝，好有節日氣氛。許紹雄在ig story轉載女兒許惠菁分享的大合照，一起吃大閘蟹，笑容滿載。羅樂林和太太陳寶儀在相片中央好搶鏡，陳寶儀還側側頭將半身挨向羅樂林，笑笑口做出扮蟹手勢，「老夫老妻」沒有心存芥蒂。

中秋節同許紹雄一家食飯慶，羅樂林同陳寶儀喺相片中間，好溫馨。（ig@charmainexhui）

食大閘蟹。（ig@charmainexhui）

羅樂林在2020年接受《香港01》專訪時，透露與陳寶儀已分房睡9年，但沒有說陳寶儀半句壞話，分開的原因主要是大家的想法愈來愈不同。「有啲嘢已經各走極端，咁都冇所謂喇，你有你唔同，宗教我覺得冇問題，正常嘅宗教都係導人向善，係咪先？你有你諗法，任何嘢都好，總之我永遠，唔啱聽都好，我唔搭嘴，咁咪冇嘢囉。初初喺埋一齊一定唔會有呢種情況，永遠當對方有咩唔啱你都覺得係啱，對方嘅信仰你都覺得係OK嘅，當大家開始慢慢發覺係有問題喇，各方面思想、諗法、所識嘅朋友都唔同，咁咪唔同囉，咁唔同會令你有咩特別唔想一齊，或者分居，呢樣嘢我又諗唔到，總之覺得大家愈嚟愈走極端，咁咪算囉ok，你有你朋友我有我朋友。」

羅樂林一家依然會一起食飯，十分幸福。（IG@陳志健）

現年68歲的陳寶儀出身演藝世家，小時候已做童星，嫁給羅樂林後退出娛樂圈，她曾透露婚後捱得好辛苦，只有羅樂林一個養家，除了女兒羅苡之外，還要照顧與前妻所生的兩個女，及由內地來港居住的媽媽，陳寶儀說：「好窮，我真係用個窮字嚟形容。」2004年證實患上嚴重抑鬱症，徘徊在死亡邊緣，透露病足3年半才走出陰霾。