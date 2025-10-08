莊思敏傳家族身家8億再婚嫁高級督察　追問是否奉子成婚一字回應

現年45歲的拿督千金莊思敏（Jacquelin）於2022年11月與台灣珍珠奶茶店老闆楊秉逸離婚，結束了兩年多的婚姻。今日（8日）傳來婚訊，有指莊思敏跟拍拖未夠兩年的男友在峇里島Conrad酒店舉行婚禮，今早準新娘已在ig story分享其準備婚禮的化妝片段，而一班出席婚禮的好友，包括胡杏兒夫婦、胞妹莊思明及男友楊明等在日前已飛抵峇里島出席婚禮。

好登對！（網上照片）

請帖被曝光。（爆料人提供）

上載化妝片段！（截圖）

據知莊思敏老公是高級督察黃耀彬，父親是上巿公司高層，外型高大的黃耀彬，異性緣極旺，而二人的請帖亦被曝光。《香港01》聯絡上莊思敏，跟她說「恭喜」時難掩開心之情，以一個開心孖辮妹送吻的公仔回覆，但未有確認新郎哥身份。問到是否有BB奉子成婚，她秒回表示：「Noooooo」。

莊思敏回覆是否奉子成婚：「Noooooo」。（電話截圖）

45歲莊思敏離婚3年再嫁高級督察。（IG截圖）

婚前派對！（截圖）

不少好友出席！（截圖）

不少親朋好友出席！（截圖）

現年45歲的莊思敏是已故大馬拿督莊寶的大女，有指她的家族資產估計約8億元，家住山頂獨立屋。今年6月莊思敏被偷拍於室內疑似吸煙影片，有指片中在莊思敏手上接過「雪茄仔」的男子，就是莊思敏的新男友，二人更傳出結婚的消息。

不過，當時莊思敏接受傳媒訪問否認有吸煙，稱只是一場誤會：「只能夠講我冇喺室內吸食過呢支煙仔。」莊思敏透露當日是一大班朋友食飯，屬半私人聚會，而身旁的都是朋友，更表示身旁的男友人手上的煙同樣並沒有燃點：「其實我都係冇食煙習慣好多年，都已經戒咗好多年，所以呢個都係一個幾大嘅誤會。」

當日在莊鍶敏身旁的男子再被影到結伴啟德睇騷。（Threads）

莊思敏跟台灣丈夫楊秉逸的婚姻僅維持兩年半。（IG@jacquelinchng）