原子鏸舉家搬到摩洛哥新屋曝光　三年前移居美國陪媽媽鄭佩佩終老

一代武打女星鄭佩佩去年7月於美國離世，終年78歲，鄭佩佩的女兒原子鏸多次在社交平台發文悼念媽媽，今年7月她在鄭佩佩逝世一周年之際，發文表示仍然十分掛念媽媽，字裏行間都感受到她對媽媽的不捨。不過日前原子鏸突然自爆已舉家由美國搬到摩洛哥，展開新生活！

原子鏸透露已搬入在摩洛哥馬拉喀什的新居，一家人已安頓好，並表示期待新生活，她更分享了多張近照，見她與老公合照笑容滿面，似乎已走出喪母陰霾，重新出發。原子鏸亦上載了一段在家中做瑜伽的短片，片中所見，新屋裝修簡約，空間闊落，她在房內鋪上瑜伽墊，做出多個高難度動作，相當犀利！

現年47歲的原子鏸在美國出世長大，1999年返港參選港姐獲得亞軍，因參演TVB劇集《男親女愛》而為人熟識。2019年與摩洛哥男友Mehdi El Ajimi結婚，兩人育有一子Matys，為了照顧媽媽鄭佩佩，原子鏸一家在2022年移居美國，陪伴媽媽直至鄭佩佩離世，原子鏸曾發文悼念：「過去的兩年對我來說是一段情緒化的時期，我和家人搬回了美國，離我母親更近一些。但是我也感到很幸運，能夠和她一起度過最後幾年的美好時光。我現在很難找到言語來形容，因為這一切看起來有點不真實，我甚至覺得這一切只是一場噩夢，我會在早上醒來看到她原來的樣子，我認識的最美好的人。」

