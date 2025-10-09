八両金被爆患癌後偕子留港睇火龍慶中秋　神秘紅衣女伴傍實團圓

中秋節是團圓日子，而長居內地的八両金（原名葉競生），今年中秋節就留港度過，與「八両仔」葉小霆齊齊現身維園，睇傳統文化「舞火龍」表演，但身旁就出現了一位紅衣女伴，莫非是他的新女友？

八両金與八両仔一直以來相依為命。（微博圖片）

《01娛樂》收到讀者爆料，指在中秋節當日於維園撞到八両金兩父子，二人的打扮非常易認，八両金戴上黑帽、身穿花花恤衫西褲、着西裝背心，胸前掛住玉佩及佛牌，跟他平日在抖音上的打扮沒兩樣；而早前被指顏值飆升、樣貌有混血感，外型酷似Michael Jackson及向佐的八両仔，則身穿黑西裝及戴Cap帽；但由於他們站在人群外圍較疏落的位置，故未有太多市民認出兩父子。

八両金前妻「八両菜」何顓彤在今年7月向傳媒大數八両金多宗罪，除了指他家暴、出軌等等，更大爆他患癌兼僅餘幾個月命，認為這是八両金的報應；八両菜又斥兒子「懶到出汁」，30歲都不長進、不工作，連陪八両金睇醫生都不肯。不過八両金隨即否認患癌，大罵前妻唔正常亂咒人：「神經，成日周圍亂咁噏話我得返兩、三個月命，咒我死！你聽吓我把聲，老虎都打死幾隻，你睇吓我三個月後係咪尚在人間，到時你嚟廣州搵我，我請你食飯！」他又澄清目前單身，反指前妻犯口孽會有報應。而中秋節亦是前妻爆料後約三個月，報料人指現場見到八両金精神奕奕，跟兒子相處亦樂也融融，還搭住八両仔膊頭睇火龍，父慈子孝。

八両金帶兒子於內地做生意拍住上。（抖音照片）

據讀者報料內容，當時兩父子身邊還有一名紮住髻、身穿紅衣的中年女伴，她全程傍實兩父子，又幫他們合照，行為貼心，令人懷疑會否是她的新女友。《01娛樂》就此事向八両金查詢，他表示該女子是自己的胞妹，並非女友，透露當日自己食完飯就返港去睇中秋花燈，對於被野生「捕獲」，他反問：「咁有咩出奇呢？」

