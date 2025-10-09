陳百祥領軍返內地踢波帶挈前無綫藝人狂吸金　大爆勁多人主動𢱑撈

陳百祥昨日（8/10）現身金鐘出席職業匹克球員簽約儀式。對於早前有指與譚詠麟破冰，雙方關係回暖。陳百祥接受《香港01》訪問時笑言：「其實從來都冇冰，亦唔使破。其實佢都講咗，我哋踢波1980年『明星足球隊』，到我早兩年組『精裝明星隊』，分別係『明星足球隊』係老化咗，個個都70歲。而自己係想踢啲有比較競爭性嘅足球。」

陳百祥今日出席活動。（葉志明攝）

陳百祥今現身金鐘出席職業匹克球員簽約儀式。（葉志明攝）

陳百祥又指現時「精裝明星足球隊」在內地很受歡迎，一星期踢足3日：「我而家係職業踢，人哋真係俾錢我踢，舊時我就唔係。而家我係收錢去踢㗎，同埋所有嘅藝員跟我踢過一場，喺佛山吳國敬、菊梓喬佢哋嘅商演機會係多咗20倍左右，同埋每一個藝人都係咁樣。所以我帶住晒鍾意喺內地表演嘅藝人，除咗踢波，個個都有嘢撈，咁呢個我係最開心嘅。」

陳百祥大爆有娛中人主動叩門搲撈。（葉志明攝）

陳百祥又指現時《精裝明星足球隊》在內地很受歡迎。（葉志明攝）

陳百祥續說：「唔好講直播賣嘢，唔講仲誇張，黃長興、梁烈唯、王秀琳嗰個都簽晒公司做直播，同埋做商演。大家都知成個娛樂圈都係低潮搵唔到食嘅，TVB又一直減人工嘅，咁我帶住一班難聽啲講，係香港一班撈得唔係好好，而家喺內地撈到風山水起，咁點解唔帶住佢哋。（有冇娛樂圈中人主動叩你門？）多都不得了，我係接唔到咁多人，但我每次都加啲人，今次係加咗3個，加咗黃長興、高鈞賢、王秀琳。佢哋踢我一場，之後就不停咁接商演，我何樂而不為呢。」

陳百祥領軍返內地踢波帶挈前無綫藝人狂吸金。（葉志明攝）