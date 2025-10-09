傅穎拍片親認臉部「動了兩個地方」　久違香港開見面會火速額滿

傅寶誼（原名：傅穎，英文名：Theresa）多年來都靚樣愈來愈精緻，屢被指「容貌升級」，她曾分享自己的「易容術」，解釋：「光線是一個很重要的原因，是的我背着光，洗手間光線不足。其次本人山根確實不低，而且化底妝時沒有塗全臉，仔細看視頻的話會發現我塗粉餅時只集中做提亮，完全沒塗鼻影位置，這樣能自然做到修容效果，比較懶的女孩子，不妨試試這個方法，挺省事的。」

Cookies年代的傅穎（右）。（VCG）

傅穎近年被指愈來愈靚。（IG@ theresafu.by）

傅穎曾捽鼻力證自己沒有整容。（小紅書）

傅穎最新靚相！（IG@ theresafu.by）

而近日她就拍片承認臉上「剛動了兩個地方」，還披露化妝過程，並解說：「畫了唇綫、改了眉型」網民反應有讚有彈，有人說：「其實你已經很美，沒有必要為迎合現在的潮流，把嘴唇畫出界。。。上唇畫完真的很奇怪。」、「我很喜歡目前階段的Theresa，相由心生。目前更像是一種很平靜，看得很通透的感覺，應該是用如沐春風來形容」、「老實說啊，第一眼覺得你素顏還更漂亮，這個妝不適合你，上唇不要畫過界，眉毛也不要畫太近，覺得港女妝或是日系妝更適合你」、「明顯沒有開濾鏡 太喜歡這種真實美了！」

近日她就拍片承認臉上「剛動了兩個地方」，還披露化妝過程。（小紅書@Theresa傅寶誼）

傅穎解說：「畫了唇綫、改了眉型」網民反應有讚有彈（小紅書@Theresa傅寶誼）

而除此之外，近年專注內地發展的Theresa，日前就宣布會於香港舉行見面會，她說：「好掛住大家，想同大家面對面傾下計，分享下生活 一齊過個開心嘅下午～ 🥰✨」見面會將在10月26日下午舉行，但確實地點就暫時保密，要報名後才會收到通知。值得一提的是，見面會費用$100一位，相較於其他藝人的見面會及演出價格，實在是非常相宜，足見Theresa有錫住粉絲荷包！雖然Theresa近年不常在香港曝光，但見面會開放報名不足一日，名額已火速爆滿，現時再報名都只會被加入候補名單，未知會否再搞多場。

近年專注內地發展的Theresa，日前就宣布會於香港舉行見面會，她說：「好掛住大家，想同大家面對面傾下計，分享下生活 一齊過個開心嘅下午～」（IG@ theresafu.by）

見面會將在10月26日下午舉行，但確實地點就暫時保密，要報名後才會收到通知。（IG@ theresafu.by）