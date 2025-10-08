「東張男神」曾錦燊憶獨闖垃圾屋　事後被監製訓示：你係咪痴線㗎

TVB新節目《滴水不漏請救隊》，專門處理各種滲水奇難雜症，由「大師兄」錢嘉樂夥拍林秀怡、李旻芳及曾錦燊做主持。新一代主持曾錦燊因《東張西望》中敢言表現及親民形象火速入屋，更被網民封為「東張男神」。曾錦燊接受《香港01》訪問除了分享新節目的挑戰，更罕有地憶述一次採訪時，為解決問題而獨自深入險境的驚險經歷。

TVB新節目《滴水不漏請救隊》，專門處理各種滲水奇難雜症，由「大師兄」錢嘉樂夥拍林秀怡、李旻芳及曾錦燊做主持。(胡凱欣 攝)

新一代主持曾錦燊因《東張西望》中敢言表現及親民形象火速入屋，更被網民封為「東張男神」。(胡凱欣 攝)

升呢主持學到滿身技能 笑言可隨時轉行

談及新節目《滴水不漏請救隊》，曾錦燊表示相比起《東張西望》的短時間報道，這個節目能用上半小時深入剖析一個個案，由追尋滲水源頭、介紹裝修知識，以至提供法律意見都一應俱全，讓觀眾有更全面的了解。在節目中，曾錦燊全程跟隨賴師傅上山下海，他坦言已「好熟啲機」，對紅外線、色水測試等專業儀器瞭如指掌。他更半開玩笑地說：「我都有同賴師傅講，如果第時TVB冇嘢做，可以去佢嗰邊返工！」可見他已從中學到一身實用技能。

曾錦燊全程跟隨賴師傅上山下海，他坦言已「好熟啲機」。(胡凱欣 攝)

曾錦燊全程跟隨賴師傅上山下海，他坦言已「好熟啲機」。(胡凱欣 攝)

曾錦燊更半開玩笑話TVB冇嘢做去佢嗰邊返工。(胡凱欣 攝)

謙稱「男神」之名全靠女神

對於「東張男神」這個稱號，曾錦燊表現得相當謙虛。他笑言這一切都要歸功於一眾「東張女神」，「如果冇女神，就唔會無啦啦見到個仔，覺得佢係男神。應該係女神太過出眾，所以隨便一個男仔都係男神。」他亦幽默地補充，說不定是因為自己經歷過重重面試，擊敗了眾多對手才成功入圍，暗示自己的實力也值得肯定。

曾錦燊被人叫「東張男神」笑言這一切都要歸功於一眾「東張女神」。(胡凱欣 攝)

曾錦燊亦幽默地補充，說不定是因為自己經歷過重重面試，擊敗了眾多對手才成功入圍，暗示自己的實力也值得肯定。(胡凱欣 攝)

自動請纓接受高危任務

《東張》團隊經常要面對各種激烈場面，女主持們更不時身陷險境。被問到是否願意接受這類「豬頭骨」的高危採訪時，曾錦燊毫不猶豫地表示樂意挑戰，更認為派遣男主持可能更安全：「始終我哋畀人打吓都冇乜所謂，可以擋吓。」他透露，前輩們如「貓仔」、梁敏巧等女神們曾傳授經驗，教導他如何透過保持距離、慎選言詞及其他溝通技巧去化解潛在衝突。

曾錦燊毫不猶豫地表示樂意挑戰，更認為派遣男主持可能更安全。(胡凱欣 攝)

曾錦燊透露，前輩們如「貓仔」、梁敏巧等女神們曾傳授經驗，教導他如何透過保持距離、慎選言詞及其他溝通技巧去化解潛在衝突。(胡凱欣 攝)

獨闖險境憶述驚魂一刻

而在《東張西望》的外景中，最令曾錦燊深刻的，莫過於他憶述一次採訪經歷。當時他正跟進一宗關於鄰居「餵雀」的個案，曾錦燊指女戶主「頗為癲癲喪喪」，在嘗試溝通時，對方竟提出一個令人不安的要求。就是只准許曾錦燊一個人進入她的單位：「唔想咁多人入佢屋企，同埋都唔想被拍攝。」攝影隊及其他工作人員一律在外等候。

曾錦燊指女戶主「頗為癲癲喪喪」，在嘗試溝通時，對方竟提出一個令人不安的要求。(胡凱欣 攝)

女戶主只准許曾錦燊一個人進入她的單位。(胡凱欣 攝)

曾錦燊坦言當時感到「好恐怖」，屋內環境極度混亂：「啲房又瞓咗個人喺度又知邊個嚟。」，但他內心那股「好想處理好件事」的使命感，驅使他鼓起勇氣獨自進入單位。幸好，他最終在成功與對方溝通並拍下關鍵照片後安全離開。他憶述：「件事之後，導演同監製都有話返我，話其實我唔應該咁做。」導演強調應將人身安全放在首位：「你係咪痴線㗎？你唔應該入去㗎喎！其實佢哋都好care我哋嘅人身安全嘅，所有事其實佢哋都話係將我哋人生安全擺第一。」但曾錦燊承認，自己的「勝負慾」很大，很想為求助者解決問題的執著，再次發生的話他或許會再次作出同樣的選擇，但必定會比之前更加謹慎。這份敬業與投入，也許正是他贏得「男神」稱號的真正原因。