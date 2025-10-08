車婉婉自責唔知婆婆患腦退化症　以為老糊塗：一千當一百蚊使

車婉婉日前在荃灣出席「觸．動．記憶體驗館」活動，感慨地分享家人罹患腦退化症的點滴 —— 這段長達四年的陪伴經歷，有無力、有委屈，更有從「不解」到「包容」的覺醒，而她也希望透過自身故事，呼籲更多人走進體驗館，了解腦退化症，不要讓照顧者獨自承擔痛苦。

車婉婉出席「觸．動．記憶體驗館」活動。

「最初以為婆婆只是『老糊塗』，直到她不知是否把一千元當成一百元花，銀行帳戶最後只餘五十餘元時，才醒覺有點不對勁。」車婉婉提及家人十多年前患病初期的疏忽，語氣滿是自責。她回憶，婆婆起初只是記性變差，比如忘記剛放好的鑰匙、重複詢問同一個問題，「那時我總說『你怎麼又忘了』，現在想起來，那些都是病症的訊號。」後來症狀逐漸加重，婆婆開始出現多疑症狀經常罵人，甚至試過把我條昂貴的牛仔褲拿出來，把「鬚鬚線」位用剪刀全部剪掉，還很有心機地剪了一整天都不停。」

對於腦退化症，現在奶奶又出現同樣病症，今次車婉婉學懂了，對腦退化症認識更多，所以照顧起來時也懂得體諒和包容，她特別提醒公眾：「不要以為『無記性』是正常的，聽力受損、社交孤立這些都可能是風險因素，就像『十四風險之匙』展區裡提到的，很多症狀是可以透過早期關注來減少患病的機會。」她強調，「照顧者從來不是『一個人的戰鬥』，『銀色足印』展區讓我看到，有這麼好的機構賽馬會耆智園，在為患者和照顧者努力，令我們不用獨自撐著。」

車婉婉感慨地分享家人罹患腦退化症的點滴。

車婉婉婆婆患腦退化，最初以為婆婆只是老糊塗。

車婉婉透露奶奶都有同樣病症，會多一點包容。

最後，車婉婉鄭重呼籲：「如果你身邊有腦退化症人士，或者想了解怎麼保護大腦健康，一定要來『觸．動．記憶體驗館』，這個展覽『很年輕』，很容易令大家明白保護腦袋是什麼一回事，初步探討腦退化症。而要做一個好的照顧者，第一件事便是要學懂這個病的症狀，不是沒記性就是腦退化症，不是這樣的。認知（Awareness）是很重要的，這個展覽可令大家多學點知識，之後就能少一點無力。別等到失去了才後悔，現在就行動起來，一起守護身邊人的記憶。」

腦退化好需要大家認識多一點。

車婉婉特別提醒公眾：「不要以為無記性是正常」。

車婉婉因主持《中年好聲音》系列成功入屋。（ig@cheyuenyuen1228）

一家三口。（ig@cheyuenyuen1228）