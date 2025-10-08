關淑怡病危留醫ICU舊愛周文健感震驚　隔空送祝福：希望很快沒事

現年59歲的歌手關淑怡，昨日（7日）突然傳出病危緊急被送入深切治療部（ICU）搶救的消息，消息震驚各界。有指關淑怡上周在家中突然暈倒，由家人及時發現並急召救護車送院，但因為情況危急，所以即時送往ICU留醫。關淑怡23歲兒子關浚賢更緊急從美國飛回香港，連日來與疑是關淑怡父親一同現身醫院守候，有傳媒爆出二人在ICU病房外神情哀傷，關浚賢更曾在醫院長凳上抱膝痛哭，即使過了探病時間都未敢離開醫院。據悉，關淑怡早前已經完成大手術，全身插喉，但仍在ICU觀察，病情令人擔憂。

關淑怡病危留醫ICU。（資料圖片）

關淑怡病危留醫ICU。（kkbox）

而曾與關淑怡有過一段情的周文健，他直言至今已逾25年沒聯絡過關淑怡。周文健當年曾與關淑怡拍拖4年，後來因為性格不合而分手，當時周文健事業如日中天，不願公開與關淑怡的戀情，致最後分手收場。有傳媒指周文健得悉關淑怡入院的消息感到震驚。

關淑怡曾與周文健有過一段情。

關淑怡曾與周文健有過一段情。（《談判專家》電影劇照）

對於關淑怡入院一事，周文健表示從身邊朋友轉發的新聞而得知，他坦言感到震驚。雖然情已逝，但他亦有表示關心關淑怡情況，更反問記者她的情況如何：「究竟她發生了什麼事？是不是說好像入了ICU？」

周文健被問到會否託朋友聯絡關淑怡的父親時，周文健表示暫時不會，因為尊重關淑怡及其家人的私隱。再加上雖然見過關爸爸，但是二人並不熟悉，所以只透過傳媒向關淑怡送上祝福：「希望她很快沒事，get well soon。」他相信關淑怡會吉人天相。