東張西望｜GD演唱會2000萬內部飛騙案　核心成員竟然是凍肉店老闆

上月《東張西望》報道的G-Dragan「演唱會內部飛呃二千萬事件」，引起了不少的迴響，不少網民才驚覺自己已成「苦主」，苦主群最少有十個，受害人數高達上千人。之前不論是散戶、艇仔還是核心成員，怎至連主腦都表示自己才是苦主。

GD演唱會苦主群最少有十個。(節目截圖)

之前不論是散戶、艇仔還是核心成員，怎至連主腦都表示自己才是苦主。(節目截圖)

早前曾出鏡的核心成員H先生，強調自已是「幫朋友攞飛」：「其實如果我幫到身邊，咁咪賺到好多人脈關係。」但昨日（8日）一集《東張西望》中，H先生的前員工陳小姐「報東張」，聲稱要H先生絕對不是幫朋友，而是不斷招攬人做艇仔去「做大個餅」。陳小姐大爆H先生是凍肉公司老闆：「我係喺凍肉公司返工嗰陣時開始賣飛。」

早前曾出鏡的核心成員H先生，強調自已是「幫朋友攞飛」。(節目截圖)

陳小姐大爆H先生是凍肉公司老闆。(節目截圖)

當時還在凍肉店工作的陳小姐，突然被H先生要求處理交收演唱會內部門票：「當呢個係工作係新嘅發展渠道。佢就講得實牙實齒，好有信心做呢壇野。」H先生除了叫陳小姐去交收門票外，還利誘她成為「艇仔」，只要成功賣出一張門票就有佣金300港元。陳小姐拒絕了H先生，不做艇仔，但因為自己跟朋友都是G-Dragon fans，所以向H先生買飛。

當時還在凍肉店工作的陳小姐，突然被H先生要求處理交收演唱會內部門票。(節目截圖)

H先生除了叫陳小姐去交收門票外，還利誘她成為「艇仔」。(節目截圖)

雖然陳小姐是H先生的員工，但H先生照收她「黃牛價」，每張門票手續費加完又加，最後要5萬元才能訂：「我係4月尾幫佢買，要加多一千蚊先可以買到。」當然最後H先生還是「走數了」，門票交不出來，陳小姐更要自掏腰包賠錢絡朋友。

雖然陳小姐是H先生的員工，但H先生照收她「黃牛價」。(節目截圖)

當然最後H先生還是「走數了」。(節目截圖)

另外一位苦主梁小姐是商會成員，都認識H先生，她指H先生不斷透過不同團體去推銷內部飛：「其實佢sell飛渠道廣泛，包括在車會group都有sell。另外在其他商會都做好多宣傳。」梁小姐又指H先生會用與許多明星的合照，造成認識很多人的假象，藉此宣傳買演唱會門票一定要找他。梁小姐再透露H先生找商會會員經營賣內部飛副業之餘，還全家出動去做這盤「生意」。H先生的老婆和弟弟也有幫手做推廣和收錢。

另外一位苦主梁小姐是商會成員，都認識H先生。(節目截圖)

梁小姐又指H先生會用與許多明星的合照，造成認識很多人的假象，藉此宣傳買演唱會門票一定要找他。(節目截圖)

今次G- Dragan內部飛事件爆煲，苦主紛紛走出來向文體旅局局長提交請願信，希望藉此得到正視演唱會票務問題。