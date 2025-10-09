墨魚遊戲2｜試當真告別作曬冷100人最強綜藝陣容　驚現TVB遊戲王

由游學修、蘇致豪及許賢創立的YouTube頻道「試當真」，是香港YouTube界龍頭，曾搞過四台聯播，亦經常邀請到娛樂圈的天王天后級人馬合作拍片。不過今年愚人節，試當真宣布將於10月26日五周年大日子「執笠」，日前更舉行了「試當真白金像獎」，廣邀粉絲參加最後派對。

試當真除了拍短片外，其綜藝節目「試玩毛」亦是重頭作品，規模之大比電視台節目有過之而無不及，所需人力多之餘，也明顯極燒錢。而其中「試玩毛《NTR大結局：全員回水中》」、「試玩毛《今際之國的有J》」全系列5集、「忍界大戰」、「連環殺人事件」等等，全部都過100萬觀看數，不過要數到最多人觀看的「試玩毛」，便是仿《魷魚遊戲》的《墨魚遊戲》，觀看數高達340萬，也是全個頻道觀看人數最多的一條片！

試當真的試玩毛《墨魚遊戲》，是全台最高觀看數的一條片，逾340萬觀看數。（YouTube：試當真Trial & Error）

臨別在即，試當真早前宣布玩大佢，舉行《墨魚遊戲2》，並公開招募玩家，在IG帖文下見到MIRROR的王智德（Alton）、ERROR何啟華（Dee）、陳家樂、何浩文等等都有報名，而昨日社交平台突然有多位藝人貼出與《魷魚遊戲》圓形、三角形、正方形邀請卡極似樣的小卡，預告《墨魚遊戲2》，其100人陣容堪稱YouTube界前無古人、後無來者，更有別於上一次以YouTuber和KOL為主的參加者，今次還新加入了多名意想不到的藝人，衝破YouTube同溫層，亦橫跨娛樂圈各個界別！

臨別在即，試當真早前宣布玩大佢，舉行《墨魚遊戲2》，並公開招募玩家。（IG@trialanderror924）

至截稿為止，已知陣容除了試當真、FH Prooduction、JFFT、100毛、好青年荼毒室、香城映画的成員及其他YouTuber外，還有歌手、電影電視演員、DJ、補習天王等等，最令人意想不到的，除了劉以達外，還有三大TVB綜藝天王錢嘉樂、洪天明及鄧兆尊，農夫C君和陸永，童星出身的台灣啦啦隊冼迪琦、商台DJ森美、小儀、少爺占、Donald等等，就連HOY TV一姐「妹頭」盧頌恩都獲邀，不過就未見其拍檔李尚正。這個老中青全包的人腳引起超熱烈討論，對於最窮時期都有1億身家的鄧兆尊都肯參賽，網民笑言：「你咁有錢係咪睇比賽嘅富豪咋？😂」

劉以達收到《墨魚遊戲2》邀請卡，令人驚喜。（facebook：劉以達 Tats Lau）

「獎金獵人」洪天明收到《墨魚遊戲2》邀請卡。（Instagram：tinming7471）

最窮時期都有1億的鄧兆尊居然都有份參賽，網民笑問：「你咁有錢係咪睇比賽嘅富豪咋？」（Threads：johnny25tang）

「大師兄」錢嘉樂收到《墨魚遊戲2》邀請卡，網民問最後《墨魚遊戲2》會否變《大師兄感謝祭》。（Instagram：chin.kalok）

農夫陸永收到《墨魚遊戲2》邀請卡。（Instagram：6wing_fama）

農夫C君收到《墨魚遊戲2》邀請卡。（Instagram：ckwan_fama）

Threads管理員吳肇軒收到《墨魚遊戲2》邀請卡。（Threads：siuhinng）

HOY TV一姐「妹頭」盧頌恩都獲邀，不過就未見其拍檔李尚正。（Instagram：aiyanalo）

此外，另一亮點為金像獎最佳男配角兼出爐試當真白金像獎配角朱柏康，他不是玩家之一，但從試當真的照片所見，他明顯是《魷魚遊戲》中邀請玩家的「畫片男」角色（孔劉飾演），原著第二季中，孔劉演技驚艷全球，一邊面戚起嘴角奸笑，一邊面則是得知自己玩俄羅斯輪盤輸了要自轟爆頭，對死亡懼怕的表情。而朱柏康也神還原孔劉的「顏藝」，讓網民大讚驚喜，又留言：「就執笠仲玩到咁大 你哋係咪onX㗎？」、「香港YouTube史上最大型綜藝」又有人以朱柏康代表作《破·地獄》的英文名《The Last Dance》留言，呼應試當真執笠一事。

不過至截稿前一刻，只知其中98位玩家，到底最後兩位是否壓軸登場的巨星，就要拭目以待。

