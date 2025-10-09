星二代成新聞街訪對象表現淡定口齒伶俐　同金像女配媽媽似足餅印

現年48歲的谷祖琳澳洲畢業後回港被陳果發掘而入行，當中不乏代表作，《幽靈人間》、《野獸之瞳》等為觀眾留下深刻印象。2010年谷祖琳與圈外男友結婚後，育有兩個可愛女兒，除了忙於照顧打理家頭細務，更進軍異世界。縱然分身不暇，但仍沒有放棄演藝事業，終憑《爸爸》中的精湛演出奪得金像獎最佳女配角。

谷祖琳憑《爸爸》中的精湛演出奪得金像獎最佳女配角。（資料圖片）

日前（7日）谷祖琳在IG分享了一則趣事，她與家人前往大坑觀賞傳統的舞火龍盛會度中秋佳節，細女劉悅成為TVB新聞報導的街頭採訪對象。谷祖琳分享片段，留言寫道：「民劉小姐，追月快樂。」如片中所見，劉悅面對鏡頭毫不怯場，口齒伶俐的她面對記者提問對答如流，並透露今次是首次親身體驗舞火龍，更覺得：「「好好玩！好High！」，加上現場吸引大批市民參與而笑指：「Energy好好！」

谷祖琳細女成為TVB新聞報導的街頭採訪對象。（IG片段截圖）

細女劉悅表現淡定。（IG片段截圖）

口齒伶俐。（IG片段截圖）

有大批網民看到片段後，都將焦點放在細女劉悅的容貌上，並指她與媽媽谷祖琳近乎餅印一樣，完美遺傳了媽媽的基因：「同媽咪好鬼似樣」、「細女真係好正」、「好好笑容」、「好可愛！」、「個記者真係沒完沒了😂😂 好彩市民劉小姐口齒夠伶俐」、「真係似你細個」、「迷你版谷祖琳」。