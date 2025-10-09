金式森林｜何依婷獲老公探班一擊即中　意外懷孕：冇諗過搞出人命

TVB小花何依婷（Regina）前年年底閃婚，與富二代男友Cedric在峇里島舉行婚禮，正式榮升人妻，去年12月宣布懷孕喜訊後亦減產，專心養胎。今年4月何依婷在IG宣布囡囡順利出世，正式踏入人生新階段！原來何依婷是在拍攝TVB劇集《金式森林》時發現懷孕，當時老公到清遠探班，可謂一擊即中！

據知何依婷老公Cedric是富二代，從事物流業，她曾透露兩人是在大學時認識。（IG@reginahyt）

何依婷有份參演的《金式森林》即將在翡翠台播出，她在劇中飾演方家長子方學禮（何廣沛飾）的太太鄺善荃，亦是方仰天（郭晉安飾）的大新抱。這部劇集是何依婷剛榮升人妻後拍攝，當時老公亦有到清遠探班，結果一擊即中！何依婷在接受訪問時直言起初不知自己懷孕，更一度肚痛又痾又嘔誤以為是腸胃炎：「由12點嘔到凌晨5點，我記得嗰日開工化妝係6點，嘔到成晚冇瞓就去開工。」

何依婷在劇中飾演方家長子方學禮（何廣沛飾）的太太鄺善荃。（劇照）

由於身體不適，加上月經延遲，所以何依婷就驗孕，結果顯示懷孕，令她又驚又喜，她更笑言：「諗住專心工作，冇諗過唔小心搞出人命。」當時何依婷未有向劇組公布懷孕消息，做足保密功夫，但她坦言懷孕初期身體不適，每日都又暈又作嘔，不過一投入拍攝就進入狀態，即使拍攝親熱戲仍表現專業。劇中何依婷為了阻止羅子溢（飾高深）向方家報復，不惜犧牲色相，她更脫下外套叫羅子溢要報復就報復在她身上，求對方放過方家，身穿黑色吊帶大露背短裙的何依婷，盡騷驕人上圍及白滑玉背，畫面相當香艷！

