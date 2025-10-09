郭富城親回應三胎BB出世傳聞　表明冇刻意要「追仔」：從來沒有

天王郭富城（Aaron) 在2017年與網紅方媛（Moka) 結婚，婚後育有兩女兒，一家四口相當幸福。然而，已懷第三胎的方媛，卻盛傳今胎是懷男胎且已在上月於香港養和醫院順利生產，對於外間種種傳聞，郭富城在近日在成都演唱會上公開回應，還表明自己並未有刻意想追求男孩。

一家四口相當幸福。（方媛微博圖片）

方媛懷孕狀態還是很漂亮。（方媛微博圖片）

方媛自懷第三胎以來，其一舉一動都備受關注，盛傳其已在上月底於香港養和醫院順利誕下孩子，傳出今胎是懷男胎，體重約7.1磅。但近日在成都開演唱會的郭富城，卻大方開腔回應外界種種傳聞，表明三胎還沒有出生：「我老婆謝謝大家的祝福，我知道三寶還沒生呢。」他還表示自己並未刻意說要追求生男生：「對我來說我覺得就是很多的是緣份，是天，所以我沒有刻意去，我要一個生一個甚麼男生，我要甚麼，我從來沒有，真的沒有，我覺得都是我的孩子，我都是那麼愛，哪怕是再生一個三寶是女兒，我覺得很開心啊。」強調無論生男生還是女生都一樣愛惜。

郭富城近日在成都舉行演唱會。（微博圖片）

郭富城表明並未有刻意說要追求生男孩。（微博圖片）

而在昨（8日）方媛就在微博上貼多張一家人慶祝中秋節的美照，照片中所見她孕肚明顯，約懷孕8-9個月，整個狀態非常之好，此舉已證實其仍處於孕晚期待產階段中。另外，他們一家四口在餐廳吃飯慶祝中秋節，開心對着鏡頭拍照，畫面相當溫馨。