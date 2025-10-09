前香港第一美男30幾度着古裝現身內地景區打工　網民感嘆變化大

現年64歲的林俊賢曾活躍於香港影視圈，他在1987年憑劇集《男兒本色》走紅，於80年代末期與周星馳、梁朝偉、黎明、劉青雲以及溫兆倫等並列TVB一線當家小生，憑住帥氣的樣子以及高大有型的外形而成為了不少人心目中的男神，更被封「香港第一美男子」，甚至有傳他曾拒絕林青霞愛意，不過他本人已否認了有關傳聞。隨着電影市道不景氣，林俊賢於1996年全面退出香港娛樂圈轉行從商，近20多年主力在內地發展自己的生意。他於2013年開始復出拍戲，並在國內開設了影視公司，並不時更新社交網分享近況。

林俊賢後生時好靚仔。 （劇照）

林俊賢於1987年憑著主演電視劇《男兒本色》而成功走紅（男兒本色》劇照）

林俊賢後生係一線小生。(劇照)

近日林俊賢現身內地旅遊景區接商演，引來不少網民的關注，「#64歲演員林俊賢景區打工#」更登上了微博熱搜。有不少網民於社交網分享了林俊賢在景區演出的片段。從片段中可見，林俊賢以皇帝造型出現在廣東千古情景區，他在台上與遊客熱情互動，氹得現場觀眾好開心。林俊賢曾主演無綫劇集《唐太宗李世民》，飾演主角李世民，憑住俊朗的外型更被譽為「最帥李世民」，看來他當日的造型就是重現這個經典角色，同時也勾起不少網民的集體回憶。雖然林俊賢以這個年紀來說是保養得不錯，依然算是高大有型，可是的確老了不少，有網民就感嘆他變化太大。

林俊賢現身旅遊景區商演。(微博截圖)

林俊賢現身旅遊景區商演。(微博截圖)

林俊賢現身旅遊景區商演。(微博截圖)

林俊賢現身旅遊景區商演。(微博截圖)

林俊賢現身旅遊景區商演。(微博截圖)

林俊賢現身旅遊景區商演。(微博截圖)

林俊賢現身旅遊景區商演。(微博截圖)

林俊賢現身旅遊景區商演。(微博截圖)