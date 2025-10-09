《東張西望》粗暴拆咪牌疑仗勢凌人　王嘉爾慘成磨心：唔好意思

素以「收視冠軍」自居的資訊節目《 東張西望》是無綫電視（TVB）的招牌，但日前播出有關王嘉爾在泰國舉行第二次個人世界巡演《MAGIC MAN 2》曼谷站時，疑有工作人員倚仗勢凌人，貶低別人來抬高自己的節目名聲，引起廣泛討論！

王嘉爾甫見黎芷珊便禮貌地問候：「《東張西望》？」

非常無禮。（截圖）

報道中，王嘉爾在演唱會後台見到黎芷珊時即問：「《東張西望》？」黎芷珊見狀即解釋：「唔係《東張西望》，你個音樂特輯呀！」之後節目又接王嘉爾望住《娛樂新聞台》的咪牌但講道：「我鍾意《東張西望》。」之後竟有一名女工作人員走入鏡頭，邊拆《娛樂新聞台》的咪牌，邊講道：「拆咗佢你先鍾意？」，在眾目睽睽之下，竟動手強行拆除同台自家節目《娛樂新聞台》的咪牌，如此無禮「拆招牌」的舉動，將王嘉爾推入一個極度尷尬的境地，當場一頭霧水，只能以一句「唔好意思」回應這場荒誕劇，其無奈與錯愕，盡顯於色。

王嘉爾原本揸住《娛樂新聞台》的咪牌。（截圖）

王嘉爾講了一句客套的「我鍾意《東張西望》」。（截圖）

疑似發現不對路。（截圖）

工作人員其動作之粗暴、態度之囂張，令人咋舌。（截圖）

反觀另一邊，《娛樂新聞台》的報道則顯得專業且大方得體，王嘉爾在輕鬆的氛圍下，與黎芷珊談笑自若，甚至主動提出希望未來能與「家姐」合作節目，報道中王嘉爾笑言擔心前路茫茫，更對黎芷珊說道：「冇未來呀，enews（《娛樂新聞台》）新的節目可唔可以同家姐（黎芷珊）一齊做？（你鍾意做enews？）我鍾意呀。」

明明關係友好。（截圖）