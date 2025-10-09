前邦民女神激曬一件頭高衩泳裝　全身零贅肉大擺嫵媚甫士引死人

雖然已開始踏入秋季，但女星們仍然繼續曬泳衣相大派福利！今年35歲的前「邦民女神」陳嘉寶（Anjaylia），2017年與富貴老公黃頌祈結婚，兩人婚後三年抱三，雖然已是三女之母，但陳嘉寶依然keep得非常fit，近日她於社交平台上載一輯白色一件頭高衩泳裝相，四肢纖長、腹部平坦，完全看不出媽媽痕跡，加上一頭短髮，造型清新又不失女人味。

相中，陳嘉寶大玩復古風，在夕陽餘暉的映照下，於沙灘床上擺出嫵媚誘人甫士，輕露事業線兼大騷美腿，全身零贅肉令人驚嘆；至於另一組圖中，陳嘉寶則浸在泳池中，展示近照美顏，整輯相結合美感和性感，非常吸睛。她寫道：「夕陽正好。Let‘s enjoy our golden hour.」，並分享其拍攝這輯復古泳照的心得：「趁著天氣還沒涼起來，緊握夏天的尾巴，來一幀想拍已久的復古風泳裝照。」

陳嘉寶接著說：「網購了一件黑白雙色的復古風泳裝，翻出了一雙好久沒戴的銀絲圈圈耳環。重點是用我的GR寶寶用自動模式，在接近黃昏的時候開拍。生圖就已經復古風滿滿。但我拍的有點偏紅，後期就批量調色，再加一點顆粒。基本上五分鐘就搞定。什麼光影對比、細節什麼的都不用調。器材、時間跟陽光抓對了就好！」除了網民看到心心眼，大讚「靚媽」外，蔡思貝、陳瀅、賴慰玲及蔡穎恩等圈中也紛紛留言like爆，當中賴慰玲更直呼：「引死人」。

