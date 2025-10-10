周杰倫夫婦睇網球賽放閃被捕獲　昆凌上圍變化嚇窒網民︰有點怪

台灣天王周杰倫和比他小14歲的太太昆凌，於2015年1月17日在英國Salby Abbey教堂舉行童話式夢幻婚禮，成為一時佳話，今年度過結婚10週年的他們，現育有兩女一仔，一家五口幸福美滿。近日周杰倫在上海舉辦演唱會，太太昆凌做「跟得夫人」，開騷前夕，兩公婆更恩愛一起觀賞網球賽事。而早前周杰倫夫婦在墨爾本行街掃貨被捕獲時，淡妝示人的昆凌，其狀態令網民猜測疑似再懷孕，不過這次露面，昆凌身上未有孕味，反而身材另一變化引起網民熱議。

昆凌和周杰倫當年在古堡舉行婚禮。（視覺中國）

結婚十年一樣咁恩愛。（IG@hannah_quinlivan）

周杰倫夫婦早前在澳洲被野生捕獲，昆凌肚凸凸穿搭孕味濃，令網民猜測疑似再懷孕。（小紅書）

周杰倫和昆凌除恩愛之外，還興趣相投，同樣熱愛網球運動，7歲兒子Romeo也盡得他們真傳，今年初在網球賽事上奪得冠軍，非常威水。而周杰倫更是網球狂熱份子，即使昨晚（9日）起在上海一連舉行三場演唱會，但也不錯過正在當地進行的網球大師賽。在開騷前一晚，他還特意抽空，偕同太太與澳洲球手Alex de Minaur短聚，之後更拍拖入場觀賞賽事。

一家人好幸福 。（IG@jaychou）

Romeo愈大愈帥氣，且同父母一樣熱愛打網球。（IG@hannah_quinlivan）

昆凌分享Romeo得獎照片。（IG@hannah_quinlivan）

周杰倫和昆凌在觀眾席上有說有，相當甜蜜，期間更被不少網民野生捕獲，周杰倫身穿米白色T恤，戴著黑框眼鏡，神情輕鬆自在；但網民焦點卻落在身旁昆凌上，從影片中所見，昆凌身穿貼身入膊背心和牛仔寬褲，紮起馬尾，打扮清涼。至於早前有傳她懷第四胎，但片中她手腳纖瘦，更大方露出腹部，以「行動」擊破懷孕傳聞。

周杰倫近日到上海開騷都不忘網球，與昆凌跟太太同鄉、澳洲球手Alex de Minaur短聚，並為對方打氣。（IG@jaychou）

周杰倫與太太入場觀賞賽事，被大會鏡頭捕捉到。（微博@上海勞力士大師賽）

同時被不少球迷野生捕獲，昆凌上圍意外成焦點。（小紅書）

不過，昆凌身體上的另一變化卻令不少網民感到驚訝，紛紛留言：「昆凌胸衣咋了」、「好像垂到肚臍了」、「感覺有點怪」；但也有網民表示餵奶之後上圍會下垂，並且比較豐滿是會這樣，或者應該是衣服自帶的胸墊空杯太大了，才造成這種效果。

兩公婆非常甜蜜。（小紅書）

眼神充滿愛。（小紅書）

網民指周杰倫未知是否要準備演唱會，看了沒多久就離開了。（小紅書）