張達倫指前女友黎芷珊似家人　賴慰玲大仔參與關智斌演唱會有潛質

聯合國兒童基金會舉行慈善跑，請來一班藝人作為「星級英雄」。岑樂怡（阿妹）一向喜歡行山，今次雖然擔任「星級英雄」，但她直認是跑步初哥。「現在我一個星期希望可以練跑至少三日，對於我來講已經叻豬喇。」阿妹很開心可以參與今次慈善跑，「一來可以做到善事啦，二來又可以訓練下自己做運動。」阿妹對環保議題特別關注，她認為環保和慈善跑一樣有關聯，「有很多世界各地的小朋友都因為城市人不環保，令到他們的居住環境愈來愈差。若然我們用運動可以換他們的快樂，我覺得好值得。我哋又健康，他們又快樂。」

每日都會跑步的張達倫（Max），笑言自己是短跑好手，但長跑就要多練習。「我每早都跑大概 3公里，但我未決定究竟跑到幾多，我諗我咁大個仔最勁嗰次都係跑10公里。」Max透露，本來今次想跟8歲的兒子一起報親子跑，但兒子現在在澳洲讀書，要看到時的日子是否可以配合。

張達倫早前帶同家人與前女友黎芷珊等朋友一起到澳洲旅行，引起熱議。「其實芷珊已經基本上是屋企人，所以都冇乜感覺，而且她好錫我個仔，所以唔係外間所睇嘅咁大感覺。」Max透露這次旅行的契機是，當時因為他倆有兩個共同朋友都去澳洲，於是就邀請芷珊一同去旅行。Max笑言，在旅途中仍然堅持每天早起跑步，「唔理佢哋喇」。

賴慰玲兩年前曾與兒子參加UNICEF的3公里親子跑，當時兒子跑得比她更快。「當時他跑得快過我，在終點拎住個獎牌等我，令我非常深刻。原來運動真的可以帶給一個人或者一個小朋友一個很正面的能量。當知道今年有3公里賽事，我就立刻幫他報名。現在我還可以跟他練跑6公里，但如果之後他要跑10公里，我就會坐在旁邊為他加油。」Wink笑言，現時未足一歲的細仔爬行能力很強，希望可以為他報名爬行比賽，對他信心十足。

Winki的大仔早前參與關智斌的演唱會表演，她表示最初收到邀請時，有向兒子解釋到時要在5000人面前表現，而在兒子表演後，她就哭成淚人。「之前一直是他和導演練習和綵排，我其實都是差不多到他在台上，才知道他做甚麼，當然我喊到崩潰啦，這是很基本的事。」至於會否安排更多表演機會給兒子，Winki直認覺得兒子有演藝基因，但現時兒子的夢想是做飛機師和劍擊或跑步運動員。