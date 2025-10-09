麥子樂被指控與勢力人士踩場恐嚇　本尊否認：沒作出任何威嚇行為

麥子樂有「佘詩曼細佬」之稱，今日突然被指涉嫌威嚇，一名女性網民以黑底白字在網上發文，她稱：「本人遭受藝人麥子樂及其勢力人士作出威嚇。此藝人麥子樂，將我們之間交談的訊息，公開給其勢力人士。」

麥子樂是天下一將士旗下藝人。（IG@boysquare）

事主稱，10月6日中秋節晚上到達大坑舞火龍一帶，得悉麥子樂在附近，儘管已三個月冇聯絡，但仍邀請麥子樂前來消遣，而1小時後，麥子樂帶同一班人士到場，只跟事主與男友打了聲招呼而未有交談，惟她說：「之後麥子樂及其勢力人士與在場人士發生激烈爭執，爭執間講述他們之間的瓜葛事件，中途麥子樂離開現場，剩下他帶來的一班人士與在場人士繼續發生激烈爭執，影響其他朋友及顧客街坊，導致在場人士要求本人立即聯絡麥子樂折返現場，但麥子樂已讀不回。」

網民稱中秋節大坑舞火龍當晚，邀麥子樂去消遣，但他帶同勢力人士到場，期間與另一夥人爭執，而當事主向麥子樂追究後，事主稱遭到麥子樂的勢力朋友威嚇。（IG@boysquare）

事主解釋，自己在事件發生後的第二天，再發訊息聯絡麥子樂，問他為何要帶同勢力人士到場，影響他人及引來反感，她稱：「直至當晚凌晨收到該勢力人士威脅訊息。」事主未有透露「威脅訊息」內容，只表示麥子樂將二人交談訊息公開予勢力人士，又謂：「本人非常害怕及震驚，與男友及家人商量後，決定報警求助，因本人現在不敢外出，於10月9號凌晨2:28電子報案，亦將於稍後時間，去警方報案提供詳細口供。」事主續說：「本人深感害怕，亦覺得藝人麥子樂行為很恐怖，本人冇與任何人結怨，如果本人自身及家人未來發生什麼事，只有此事件威脅到本人自身安全，所以決定公開事件。」

不過網民反應冷淡，有人指難理解事主說話，稱：「希望麥子樂睇得明，我就睇唔明。」、「隻隻字都睇得明，放埋一齊就唔明。」、「樓主既表達能力⋯令人擔憂呀！」也有人不明白到底事情與麥子樂有什麼關係，因為看字裡行間，衝突似是在麥子樂離場後發生，而事主再解釋自己不便公開對話內容，又說：「佢叫一班有瓜葛既人進入私人埸地，完全冇通知我，佢有份嘈交，佢行為類似踩場，總之而家係想佢哋停止騷擾我身邊任何人。」

不少網民都表示難以理解事主的文字內容。（Threads）

麥子樂亦很快在社交平台發文回應：「本人沒有對任何人作出任何威嚇行為，對於網上出現的失實內容，本人保留一切法律追究權利。」