東張西望｜苦主指老人院扣押過世長者身分證　不肯歸還親友辦後事

TVB節目《東張西望》昨日（9日）一集講到有名苦主叫報料人「阿仔」報東張，表示有已過身的老人家身分證被老人院扣押，連後事都不讓人幫忙辦理。阿仔表示媽媽及姨媽小時候由鄰居郭伯伯照顧，相識逾60年，而郭伯伯現今的起居生活都是由媽媽、姨媽與阿仔一同照顧。

有名苦主叫「阿仔」報東張，表示有已過身的老人家身分證被老人院扣押。(節目截圖)

老人院扣押已過身的老人家身分證，連後事都不讓人幫忙辦理。(節目截圖)

老人院扣押已過身的老人家身分證，連後事都不讓人幫忙辦理。(節目截圖)

郭伯伯年紀漸大，身體亦愈來愈差，於是他們安排郭伯伯入住老人院，希望他有人照顧，但是人算不如天算：「估唔到老人院咁無人性，咁無良心嘅！」郭伯伯因為在老人院一次跌倒後便入了醫院，之後更離世了，而郭伯伯過身後老人院一直扣起他的身份證，不讓報料人等辦身後事，堅持要阿仔他們付清所有欠款，才歸還身份證。

郭伯伯年紀漸大身體亦愈來愈差，於是他們安排郭伯伯入住老人院。(節目截圖)

郭伯伯年紀漸大身體亦愈來愈差，於是他們安排郭伯伯入住老人院。(節目截圖)

郭伯伯過身後老人院一直扣起他的身份證，不讓辦身後事，堅持要阿仔他們付清所有欠款，才歸還身份證。(節目截圖)

郭伯伯過身後老人院一直扣起他的身份證，不讓辦身後事，堅持要阿仔他們付清所有欠款，才歸還身份證。(節目截圖)

其實阿仔的媽媽和姨媽無血緣關係，只是自小一起長大，情同姊妹。而郭伯伯是她們的鄰居，自小就認識郭伯伯，而郭伯伯老了無親無故，則由阿仔媽媽主力照顧，姨媽及阿仔協助照顧。今年3月，郭伯伯因肺炎入院治療，因不能照顧自己，向社工表示出院後想入老人院。他們落力為郭伯伯安排，最後經人介紹下，在筲箕灣為郭伯伯找到一間老人院，由阿仔媽媽作保證人為郭伯伯辦理入住老人院手續。

今年3月，郭伯伯因肺炎入院治療，因不能自己照顧自己，向社工表示，出院想入老人院。(節目截圖)

今年3月，郭伯伯因肺炎入院治療，因不能自己照顧自己，向社工表示，出院想入老人院。(節目截圖)

他們落力為郭伯伯安排，最後經人介紹下，在筲箕灣為郭伯伯找到一間老人院，由阿仔媽媽作保證人為郭伯伯辦理入住老人院手續。(節目截圖)

他們落力為郭伯伯安排，最後經人介紹下，在筲箕灣為郭伯伯找到一間老人院，由阿仔媽媽作保證人為郭伯伯辦理入住老人院手續。(節目截圖)

但郭伯伯入住不到10日，就發生疑似人為疏忽的意外。某日凌晨5點，阿仔媽媽收到老人院電話，指郭伯伯跌倒，需送急診及留醫。阿仔媽媽見到他時，他頭部腫脹，眼角爆缸。阿仔於是立即聯絡老人院負責人了解，對方指郭伯伯想去洗手間，但落床時跌倒。阿仔批評老人院連最低安全保障都沒做好。郭伯伯入院10日才出院，由於他已88歲，這次意外後，其身體狀況明顯變差，不久又因肺積水入院，最終在6月尾離世。主持俞可程與攝製隊跟隨阿仔媽媽和姨媽去老人院了解，最終要報警處理。

主持俞可程與攝製隊跟隨阿仔媽媽和姨媽去老人院了解，最終要報警處理。(節目截圖)