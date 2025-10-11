專訪｜柏霖首度來港開唱獻赤裸演出　曾陷身份危機：音樂拯救了我

台灣的31歲男歌手董柏霖（柏霖PoLin），這位樂壇迅速崛起的新星，憑藉其獨特的「泣感」唱腔與創作才華，入圍金曲獎，備受矚目。然而，在成為歌手之前，他的人生軌跡卻是在世界的另一端，用肢體語言書寫著截然不同的篇章。



本週日（12日），柏霖將會是首次以歌手身份踏足香港，舉辦《遺落碎片音樂分享會》。這場演出，不僅是他對香港歌迷承諾的兌現，更是一次赤裸的自我剖白。從世界級的專業舞者，到因傷被迫轉行的唱作人，柏霖的人生經歷了一場近乎殘酷的「打掉重練」。柏霖接受《香港01》專訪時坦言回望那段充滿血與淚的轉捩點，直言：「那時候我陷入了嚴重的身份危機，是音樂，最終找到了我，拯救了我。」

舞者之路：從紐約到倫敦的逐夢旅程

談及音樂的啟蒙，柏霖的思緒回到了與母親一同歌唱的童年時光。但真正佔據他整個青春的，是舞蹈。九歲習舞，十六歲便加入台灣著名舞蹈家許芳宜的舞團，天賦展露無遺。隨後，他憑藉獎學金遠赴紐約深造，一頭栽進了職業舞者的嚴酷世界。

「那時的目標非常純粹，就是要成為一名專業舞者。」柏霖回憶道。然而，他的人生似乎注定不走尋常路。在紐約僅讀了半個學期，他便毅然休學，接下墨西哥城的第一份職業合約，之後又輾轉回到紐約，最終在2015年將事業重心移至倫敦，一待就是五年多。那些年，舞台是他的全世界，汗水是他唯一的語言。

一場重傷迎來人生拐點 「身份危機」中覓得新方向

然而，正當舞者生涯平步青雲之際，一場突如其來的重傷，卻為他的逐夢之旅劃下殘酷的休止符。「我的髖關節出現了嚴重的撕裂」柏霖語氣平靜地描述那段黑暗時期：「醫生告訴我，作為職業舞者，我的生涯可能無法再走得更遠了。」從九歲開始建立的信仰，在二十四、五歲的黃金年齡瞬間崩塌。

禍不單行，腳部骨折讓他迎來了長達三個月的休養期。身體被禁錮，心靈卻前所未有地翻騰。「那是我人生中第一次的『Identity Crisis』。」他苦笑道，「我拿出筆記本，寫下所有小時候的夢想：開咖啡店、當建築師…我花了兩個星期去思考，下一步到底該怎麼走。」

然而，在所有刻意羅列的選項之外，一個被他忽略的習慣卻悄然浮現：「我發現有一件事，我一直在做，卻從未寫在夢想清單上。那就是在家彈結他、唱歌、寫歌。」在倫敦打拼的日子，音樂是他排解鄉愁的慰藉，是他與遠方家人的情感連結。在人生的十字路口，這個「習慣」為他指明了新的方向：「我決定，要做一張真正屬於自己的作品。」

賭上積蓄的音樂豪：一張EP的誕生

這個決定，是一場徹頭徹尾的豪賭。當時，柏霖參演了荷里活電影《CATS貓》，作為舞者及演員，他近距離觀察到Taylor Swift等頂尖歌手的風采。「我看到那些擔任主要角色的，很多都是歌手出身。我就想，我也會唱歌，為什麼不把這個才華拿出來？」

這個念頭，點燃了柏霖心中最後一把火，他毅然將過去辛苦攢下的積蓄投資在首張獨立發行EP《漩渦裡的無限》中。從製作、詞曲到發行，一切親力親為。「那時候沒想太多，就是一股衝動，一股熱愛。」被問到投資了多少錢去做這個夢及有否心痛過這筆投資，他笑得坦然：「完全沒有，非常值得。雖然那張EP到現在還沒回本，但如果沒有它，就沒有後來的故事。」他直指用了大部分的積蓄去做，大約數十萬。EP中的一曲《坦白變黑》，成功吸引了Sony Music的注意，為他敲開了主流樂壇的大門。回望這段經歷，柏霖充滿感恩：「當時真的覺得，走了那一步是對的。」

與香港的奇妙緣份：疫情下的意外回歸與承諾

柏霖與香港的緣份，同樣充滿戲劇性。2020年初，他本應隨英國舞團來港進行為期一個月的演出：「我想著香港和台灣很近，就先飛回台灣看爸媽兩個星期，再過來工作。」沒想到，這短暫的探親，因全球疫情大爆發而變成了無限期的停留。香港的演出取消，英國的合約結束，他的人生被意外地「卡」在了台灣，直到現在。

正是這段「意外」，讓柏霖有時間與唱片公司接洽，交出更多創作，最終催生了正式出道的專輯。而這次來港開唱，更是源於一份與歌迷的約定。「在台灣辦專場的時候，有很多香港歌迷特地飛過來支持。他們每一個人都跟我說：『PoLin，一定要來香港！』當下我真的很感動，也覺得我總有一天一定會去。」

香港限定的「赤裸」演出：一把結他還原音樂初心

對於首次在香港演出，柏霖選擇了最純粹，也最具挑戰性的方式：「這次的演出是『香港限定』，會以Acoustic的形式呈現，非常赤裸。」舞台上，將只有一把結他或一台鋼琴，以及他最真摯的聲音。

「我想回到音樂最開始的狀態」他解釋道，「在沒有複雜編曲的包裹下，聲音裡的故事和情感會被放大。這對歌手來說很難，因為容錯率很低，但這也是我最想帶給香港聽眾的。」他形容自己的作品充滿「自我揭露」，而這場演出，便是這種風格最極致的體現。屆時，他將與樂迷在極近的距離下互動，毫無保留地分享創作背後的故事。

從世界舞台上的舞者，到用心靈歌唱的創作者，柏霖走過了一條迂迴而深刻的道路。傷痛沒有擊垮他，反而淬煉出更堅韌的靈魂。如今，他帶著全新的身份與故事來到香港，準備用最赤誠的音樂，擁抱這座曾與他擦肩而過的城市。