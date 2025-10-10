曾展望人氣急升獲粉絲集資登生日廣告應援　親赴鬧區零遮掩打卡

TVB戀綜節目《女神配對計劃》大受歡迎，當中曾展望（GM)與葉蒨文（Sophie)更是人氣急升，最終二人配對成功，男方更上演霸道總裁式親吻女方，畫面相當甜蜜。而在12日迎來生日的曾展望，就獲粉絲們送上一份豪禮祝福，就在鬧區的大型電視屏幕登上生日廣告作應援，而他亦有親身到該地打卡留念，親自答謝粉絲們的喜愛。

曾展望上演霸道總裁式親吻。（官方提供）

在曾展望生日（10月12日）前夕，粉絲們就集資在鬧區的大型電視屏幕登上生日廣告送祝福，廣告上登有曾展望在《女神配對計劃》中的照片，並寫上「生日快樂」，相當有心。

眼見粉絲們如此用心，曾展望亦有親赴該地打卡留念，眼見他身穿鮮色襯衫上陣，展現燦爛笑容，在馬路旁的安全位置上舉起手指，指向生日廣告屏幕，並手持手機玩自拍，留言表示：「謝謝你們的禮物，謝謝你們的用心，謝謝你們比我自己更着緊我的生日，有點被求婚的感覺。」

曾展望現身打卡。（小紅書圖片）

收獲不少粉絲！（陳順禎攝）

而曾展望已不是第一次獲粉絲們作應援，在上月就有粉絲集資在旺角鬧市戶外的大型電視屏幕登廣告，為他與葉蒨文送上祝福，畫面相當甜蜜。另外，曾展望早前在中環出席活動時，粉絲逼爆中環街頭，他亦承認因《女神配對計劃》後，工作量增多，同時收入亦增多，坦承現在可以給家用照顧媽媽了。