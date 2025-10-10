76歲綠葉王下廚意外曝光逾千呎豪宅　有多名工人服侍家世顯赫

現年76歲的資深綠葉許紹雄（Benz雄），早年斥逾2300萬港元在新加坡購買豪宅過着退休生活，但近年因為愛女許惠菁跟隨丈夫在香港定居，所以他們夫妻就決定回流香港，一家人見面機會亦增多了。而近日，他就與愛女許惠菁在逾千呎豪宅拍攝YouTube影片，意外曝光豪宅內環境，廚房空間感十足，還有多名工人姐姐幫忙，父女二人一起下廚煮大餐宴請圈中好友。

一家人感情相當好呀。(benz_hui@Instagram)

從影片中可見，許紹雄的豪宅內部裝潢以白色系為主調，客廳位置相當寬敞，還擺放了古董音響，木製櫃還擺有不少珍藏品，空間感十足，而且還有樓梯連接上層，相信是複式單位。

父女二人一起拍片，互動搞笑。（影片截圖）

另外，從他們父女二人在廚房互動中可見，廚房中間位置設有島台，深色櫥櫃搭配白色雲石檯面，盡現簡約風格。而是次宴客許紹雄就負責蒸水蛋，許惠菁就負責炒大蝦，父女同時有說有笑，畫面相當溫馨，過程中廚房就出現多名工人姐姐，甚至有工人姐姐幫處理蒸水蛋問題，由此可見許紹雄絕對是家底豐厚，住豪宅又有多名工人服侍，難怪有「隱形富豪」的稱號。

許紹雄負責蒸水蛋。（影片截圖）

有多名互人姐姐。（影片截圖）

廚房亦相當大。（影片截圖）

而在是次晚宴上，他們就請來圈中好友姚瑩瑩、前港姐王菲及其他朋友作客，眾人坐在玻璃圓桌前用餐，一邊品嘗美食，一邊傾談，氣氛相當之好。

另外，許紹雄除了演技了得又懂得下廚之外，其家世也非常顯赫，祖先為廣州四大鹽商之首的許拜庭，太公許應騤官居一品，是慈禧太后的重臣；叔公許崇智則是國民黨元老，孫中山心腹，與蔣介石等人創辦黃埔軍校，最為人知的是其姑婆是中國近代作家魯迅夫人許廣平。而他兒時的玩具全是一些香囊、玉如意等，足見家族底蘊深厚。

大家相談甚歡。（影片截圖）