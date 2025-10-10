向太陳嵐被指欠債百億開記招激動拍枱澄清　向華強怒斥：生安白造

向華強、太太陳嵐（向太）及其家族近期被傳出破產消息，但雙方均已公開強烈澄清並否認此傳聞。向太在直播中表示，自己名下的珠寶、豪宅收藏完整無虞，且家族企業仍持續養著一千多名員工，強調「怎麼可能破產？這些都是蹭流量造謠」。她還嚴正表示，若有實質證據，會採取法律行動追究。向佐也在微博轉發相關澄清新聞，並呼籲網友「說話的人請有點底線」，否認了破產謠言。

向華強和愛妻陳嵐招開記者會。（吳子生攝）

向華強和愛妻陳嵐今日（10/10）就傳聞特別招開記者會，向華強表示：「今次呢件事，係由一位嘅YouTuber所講，話我破產又欠債一百億等等，直頭離晒大譜，生安白造。好彩呢啲咁嘅傳聞冇影響到公司嘅股價，好彩搞清楚，唔係公司實俾佢搞死，因為謠言係好恐怖。（心情有冇影響到？）嗰晚睇到心情係有影響到，見到嗰條友火都滾埋，（有冇嬲到爆粗？）哈哈⋯⋯」旁邊陳嵐搞笑話：「香蕉，蘋果」惹來現場一片笑聲。陳嵐接著說：「佢呢個人講嘢冇底線，我後尾先知呢個人係犯咗國安法嘅通緝犯，可能佢覺得我呢期紅，變咗人紅是非多。就攞我一個愛國者嚟開刀，我唔容許一個咁衰嘅人、加上又係通緝嘅人，唔想香港好，又唔想中國好呢啲人去造謠。國家應該出紅色通緝令捉佢返嚟。」

向華強直斥生安白造。（吳子生攝）

向太怒斥：國家應該出紅色通緝令捉佢返嚟。（吳子生攝）