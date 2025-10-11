商台DJ小儀宣布離職　10件冷知識忠粉先知　真名原來好樸實平凡

阮小儀是香港商業電台的著名主持人，1994年入職香港商業電台廣告創作部，1996年聲演週日黃昏的搞笑節目《廢話小說》的「阮小儀」一角後獲得賞識，並轉職成為DJ，其後與森美主持電台節目《森美變態樂園》獲肯定，特別是與森美主持的《早霸王》，多年來吸引不少聽眾支持。然而，在最新一期節目中，小儀就拋出震撼彈，宣布將會離開已效力31年的商業電台，10月31日是她最後上班日。



講起《早霸王》，大家都會想起森美與小儀兩位看似風馬牛不相及的主持，但除了小儀主持電台節目和做藝人外，大家又對她了解有多少？以下為大家盤點10點阮小儀鮮為人知的知識。

阮小儀學生相，當年真係好青春。（ig圖片）

1. 阮小儀真名

阮小儀原名叫阮佩儀，年幼時在華富邨長大後，就讀嘉諾撒聖心書院，會考取得14分，其後入讀香港理工大學設計系，畢業後再入職香港商業電台廣告創作部。說來有趣，原來她與政治名人陳淑莊為同學。

阮小儀曾上節目分享感情史。（截圖）

2. 阮小儀感情史

除了與森美傳出令人難以置信的緋聞外，多年來阮小儀的感情生活亦相當低調，鮮少公開討論私人事。據報，她曾與出版社CEO黃志暉交往約7年，這是她自認傷得最深的一段感情。有傳他們原本計劃結婚，但最終因對方多次出軌（涉及第三者）而分手，讓她花了很長時間療傷。

阮小儀曾與余文樂傳緋聞。（ig圖片）

3. 阮小儀曾與余文樂傳緋聞

2016年小儀與余文樂傳出姊弟戀，引起外界關注，但余文樂隨即否認，澄清只是朋友關係。

小儀雖然害怕，仍頂硬上活捉鰻魚。（TVB《美女廚房》影片截圖）

4. 阮小儀年過半百

年齡是女人的秘密，但對於藝人卻是公開資料。不要看幕前的阮小儀以年輕活潑形象示人，其實今年她已54歲。有鑒於她在23歲入行，其實有意保持昔日「細路女」形象又似乎十分合理。

小儀在《男親女愛》第9集出現。（截圖）

5. 阮小儀拍過咩戲？

除了一大堆電台、廣播劇及綜藝節目外，阮小儀亦參演過不少影視作品，例如有近年的《降魔的》、《降魔的2.0》，早年的《男親女愛》、《古靈精探》、《東西宮略》，還有《瑪嘉烈與大衛系列》等，電影方面，她亦曾參演或客串《行運超人》、《我要做Model》、《女人本色》、《72家租客》等。

唐英年和太太郭妤淺。

6. 撞樣唐英年太太

2012年香港行政長官選舉期間，阮小儀曾被指撞樣唐英年太太郭妤淺。當日郭妤淺女士到達商台，主持人告訴她有網民指她與DJ阮小儀撞樣，未見過小儀的唐太聞言即表示有興趣：「如果她在場我也想見她。」其後小儀馬上走入直播室與唐太握手「相認」，唐太更大讚小儀：「我鍾意你的笑容，做人最緊要樂觀，最緊要開心，每日都係Good beginning。」

阮小儀資歷深，亦曾試過做節目「炒車」。（網上圖片）

7. 炒車事件

2006年，阮小儀在商業電台節目《架勢堂》與森美共同主持一個名為「香港十大—我最想非禮的女藝人」投票環節，錯誤將「非禮」界定為等同「性感」，引發婦女團體強烈抗議，被指侮辱女性及鼓勵性罪行。事後，商台及兩位主持人公開道歉，節目亦被勒令停播兩個月。

阮小儀做了20年TVB員工。（網上圖片）

8. 阮小儀做了20年TVB員工

不說不知，除了森美以外，其實小儀也是TVB的合約員工，更一做就做了20年。小儀於2020年選擇不續約，離開TVB。

小儀是圈中小富婆。（IG@kittyyuen）

9. 阮小儀曾被偷拍

市民對藝人私生活有興趣，自然就會出現「偷拍/跟蹤」一類的報道。2024年阮小儀曾於私人屋苑內遭偷拍，對於私生活被冒犯，一向脾氣十分好的小儀就罕有動怒，公開表示感到不舒服，並表現出強烈不滿。

小儀。（影片截圖）

10. 阮小儀係小富婆？

據報，小儀入行多年來生財有道。多年來她涉足電台、電視、出書、食肆生意，年賺過百萬，據傳坐擁千萬資產，絕對是不愁生活的黃金盛女。早在2016年，小儀已被拍到駕駛約值34萬的Audi回價值近千萬的薄扶林海景寓所，並有意再置業及換車。