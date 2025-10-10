東張西望｜老人院疑濫收費用？　郭伯伯住10日後去世身分證被扣起

《東張西望》今日（10/10）一集報道一單老人院糾紛。有鄰居一家替60多年街坊郭伯伯辦理入住老人院手續，因郭伯伯獨身多年，所以作為街坊的他們出錢出力照顧郭伯伯，最後更以保證人身分替其辦理手續入住老人院。後來，郭伯伯僅居住10天，就懷疑是人為疏忽，導致郭伯伯跌倒，最後不幸去世。



鄰居一家幫郭伯伯辦理手續入住安老院。（《東張西望》截圖）

發現安老院收費有問題。（《東張西望》截圖）

鄰居一家打算取回郭伯伯的身分證替他辦理身後事，但老人院方面卻扣起郭伯伯身分證。老人院向他們一家表示，郭伯伯有未付清的款項，要求他們付清後才可取回身分證。據老人院方面提供的單據，列明多個費用，合共約四萬多。

不過，離奇的是，郭伯伯的住院費用一直是由政府津貼以月結方式支付，鄰居一家的兒子收到單據後，亦發現帳單與以往有出入，懷疑有人濫收費用。其後《東張西望》向陸偉雄大律師了解，陸偉雄大律師也表示，老人院方面並無權力扣留郭伯伯身分證。如有欠款，老人院可向政府社福方面機構，或向監護人追收，鄰居一家並不需要承擔有關款項。

發現安老院收費有問題。（《東張西望》截圖）

伯伯身分證被扣起，鄰居指不能取回身分證幫他辦身後事。（《東張西望》截圖）

大律師陸偉雄指安老院做法有問題。（《東張西望》截圖）

《東張西望》最後與鄰居一家上門要求取走郭伯伯身分證，擾攘一番後，老人院指要影印阿仔的身分證，說：「我哋都係打開門做生意。」之後有警察上門調停，指老人院無權影印阿仔的身分證，最後鄰居才取回了郭伯伯的身分證。

阿仔表示，郭伯伯因年老精神不是很好。指他有一日收到郭伯伯電話，指被姑娘收了幾百元現金。（《東張西望》截圖）