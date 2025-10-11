《中年3》占士丁丁荷里活星光大道留名？　全香港只得6人有此殊榮

講起美國影視娛樂圈，一定會想起荷里活，其中一個觀光遊客可以「近距離」接觸荷里活巨星的地方，就是著名的荷里活星光大道（Hollywood Walk of Fame）。在這條全長近半公里的路上，有着超過2,800個巨星的名字，簽名和手印。當中香港代表就有李小龍、成龍、98歲的華裔傳奇影星盧燕（Lisa Lu）、吳宇森、周潤發及甄子丹共6位。

Dan James（占士丁丁）「榮登」星光大道？（IG圖片）

據不少報道指，有巨星能在星光大道留下掌印，但當中就只有少數能成功「摘星」。日前《中年好聲音3》參賽者Dan James（占士丁丁）在個人社交平台Instagram上分享，他竟然在星光大道「摘星」，令所有人都十分震驚！他在帖文中寫道：「因為有你們，我才能在星光大道上留下名字。」不少網民都湧入IG留言，恭喜他「摘星」。

藍組Dan James＋劉曉昆合唱《揮着翅膀的女孩/Proud of You》

占士丁丁（Dan James）進入7強。（《中年好聲音3》截圖）

Dan James（丁丁）接受《香港01》訪問時，坦言最近與Eric Kwok郭偉亮組成限定組合Ho Ho One好好運到美國洛杉磯潑水節表演。（截圖）

不過，細心一看就會發現，那個鑲有他的名字的名牌與旁邊的名牌略有不同⋯⋯Dan James（丁丁）接受《香港01》訪問時，坦言最近與Eric Kwok郭偉亮組成限定組合Ho Ho One好好運到美國洛杉磯潑水節表演，經過星光大道旅遊時「順便」留下了名字：「興奮到難以形容！好開心成功留下名字，這對我意義十分重大！我希望以後也能留下掌印！將來可以帶住我嘅Fans真真正正係星光大道摘星。」之後，他更大爆如何才能在星光大道「摘星」：「這張照片是真的！並不是用AI合成，但這只是一個給遊客體驗的活動，只需要付出$20美金，就有專人製作一個名牌讓你拍照留念，哈哈哈。」