73歲痴情小生息影多年深居簡出　真實身材曝光意外凸腩英氣不減

現年73歲的伍衛國曾效力TVB、佳藝電視、麗的電視及亞洲電視，出身無綫電視第2期藝員訓練班的他早於入行初期已成為一線男星，更有「伍小生」之稱。伍衛國已淡出娛樂圈多年，甚少公開露面，一直深居簡出，日前資深傳媒人汪曼玲出席飯局時就偶遇伍衛國，並在社交平台分享了多張合照，不過伍衛國就意外凸腩！

伍衛國已淡出娛樂圈多年，甚少公開露面。（資料圖片）

伍衛國激罕現身飯局。（Facebook@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

伍衛國出席高爾夫球會聯歡晚宴。（IG@patrick_dunn_official）

伍衛國依然有型。（IG@patrick_dunn_official）

伍衛國依然有型。（IG@patrick_dunn_official）

資深傳媒人汪曼玲出席飯局時偶遇伍衛國。（Facebook@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

相中所見，伍衛國搭着汪曼玲膊頭合照，身穿黑色T恤、戴着眼鏡的他兩鬢花白，雖然肚腩明顯，但英氣不減，完全不似已年過70！伍衛國曾主演多套劇集，當年他與當家花旦呂有慧在劇集《巫山盟》、《船》中飾演情侶，被外界封為「金童玉女」，而他與關菊英合唱的《巫山盟》插曲《田園春夢》至今仍膾炙人口。伍衛國曾轉投佳視、麗的電視，其後再重返TVB演出，包括主持《超級靚聲演鬥廳》，主演《歲月風雲》、《銀樓金粉》、《五味人生》等劇，直至2010年約滿後離巢，間中亮相綜藝節目或舞台劇，近年已淡出幕前。

意外凸腩！（Facebook@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

意外凸腩！（Facebook@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

英氣不減！（Facebook@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

伍衛國年輕時一副貴公子氣質，曾與呂有慧在劇集《巫山盟》、《船》中飾演情侶，被外界封為「金童玉女」。（影片截圖）

呂有慧當年跟伍衛國是經典的熒幕情侶。（視覺中國）

呂有慧當年跟伍衛國是經典的熒幕情侶。（視覺中國）

呂有慧當年跟伍衛國是經典的熒幕情侶。（視覺中國）

伍衛國與關菊英主持《超級靚聲演鬥廳》。（影片截圖）

2020年獲邀在《流行經典50年》大展歌喉。（影片截圖）

伍衛國入行多年情史豐富，曾與薰妮、葉玉卿、劉曉慶拍拖，當中他與劉曉慶在1997至2001年期間熱戀，當時伍衛國長留北京接拍影視作品，又為女友打理影視公司，兩人一度到了談婚論嫁的地步，但因女方是「工作狂」而遺憾分手，分手後他決絕地離開北京返港，他曾坦言與劉曉慶分手後沒有拍拖，對婚姻不會強求，至今未婚。

伍衛國入行多年情史豐富。（資料圖片）

伍衛國與劉曉慶在1997至2001年期間熱戀。（影片截圖）

伍衛國與劉曉慶在1997至2001年期間熱戀。（微博@劉曉慶）