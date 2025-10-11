湯君耀孖緋聞女友Hilary出席新歌聽唱會　姜坤上山詩鈉到場撐仔女

上山詩鈉女兒Hilary Fan遺傳了媽媽的優良基因，不但擁有混血美貌，而且外形出眾，更被外界譽為「最索星二代」。而Hilary與湯鎮業的一對孖仔湯君慈及湯君耀一向私交甚篤，早前湯君耀進軍樂壇，推出首支個人單曲《Friendship Only》，特別請來Hilary擔任MV女主角，日前舉行聽唱會，湯君耀媽媽姜坤同Hilary媽媽上山詩鈉都有到場支持！

Hilary的表舅父張智霖（Chilam）同表舅母袁詠儀（靚靚）都有出席生日會。（IG@annaboop）

上山詩鈉在IG曬出合照，並寫道：「Congrats!」相中所見，上山詩鈉與女兒Hilary同姜坤及湯君耀齊齊影大合照，當中以白色吊帶背心上陣的姜坤保養得宜，風采不減當年！當年有「翻版林青霞」之稱的姜坤備受力捧，但在湯鎮業追求下毅然放棄事業，婚後專心照顧家庭，但這段婚姻僅維持了8年就結束。姜坤多年來獨力撫養三個仔女，拒絕再婚。有指湯鎮業離婚後，仍十分照顧前妻及三名子女的生活，姜坤對他亦有讚無彈，大讚湯鎮業負責任，是一位好爸爸。

早前湯君耀進軍樂壇，推出首支個人單曲《Friendship Only》，特別請來Hilary擔任MV女主角。（IG@christongg）

湯君耀媽媽姜坤同Hilary媽媽上山詩鈉都有到場支持！（IG截圖）

湯鎮業與一對孖仔湯君慈及湯君耀。（IG@christongg）

曾在美國波士頓大學留學的Hilary，畢業後回港發展，現時活躍於時尚圈，成為各大品牌寵兒，外形出眾的她更有「最索星二代」之稱！2019年Hilary陪富三代男友施仲樂入馬場拉頭馬，令戀情曝光，但2021年施仲樂帶入馬場的女伴已悄悄換人，事後施仲樂爸爸施榮懷證實兒子與Hilary早於2020年已經分手。而Hilary與湯君慈及湯君耀向來老友鬼鬼，三人經常攬頭攬頸，早前湯君慈因幫Hilary佈置新居而傳出緋聞，但他接受《香港01》訪問時就澄清只是借用Hilary屋企拍攝家居影片，並表示二人只是好朋友，沒有發展空間：「已經friend咗好多年，兄弟咁樣。」

Hilary與同是4月生日的湯鎮業孖仔湯君耀（Chris）及湯君慈（Bruce）一起慶生。（IG@hilaryasdf）

湯君慈幫Hilary佈置新居。（影片截圖）

湯君慈澄清只是借用Hilary屋企拍攝家居影片，並表示二人只是好朋友，沒有發展空間。（影片截圖）

與黎姿同場。（IG@hilaryasdf）

2019年Hilary陪富三代男友施仲樂入馬場拉頭馬，令戀情曝光。（影片截圖）