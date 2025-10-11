關淑怡病危｜舊愛周文健稱40年冇聯絡　苦嘆對方一生似坐過山車

關淑怡（Shirley）上周在家中突然量倒，緊急送往醫院深切治療部（ICU）治療，有傳她已接受大手術，獲醫護團隊全力施救，手術後Shirley需要全身插喉留在ICU接受觀察。其兒子及父親連日來在醫院探望。

關淑怡驚傳病危。（資料圖片）

曾經與Shirley有過一段情的周文健今日（11/10）現身郵輪碼頭出席活動，就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實自從我哋分開咗之後，我同佢冇聯絡40年，係最近朋友發新聞俾我睇，我先知佢出咗事。（睇到新聞有啲咩感受？）都會好奇，同埋會擔心，任何人任何朋友都識得嘅，病咗出咗事，都會好奇擔心，亦都希望唔好係大件事。」

被問到是否知悉對方有一名兒子？周文健表示：「本身我一直都唔知佢有個仔，當到我睇返佢相關嘅新聞先知有個咁大嘅仔。因為平時好少睇新聞，變咗咁次佢出咗事之後，我就有留意佢咁多年來關於佢嘅報道。」

周文健擔心舊愛關淑怡情況。（吳子生攝）

提到睇到Shirley過往所經歷的人生會否有很大的感受？周文健慨嘆說：「覺得好似過山車咁，上上落落，咁唔係講刺激，係幾得人驚嗰啲。但佢咁堅強嘅性格，佢係得嘅，當呢啲食菜。所以我從來都唔擔心佢。」

問到Shirley是一位有才華的歌手，就因過往的經歷影響星途感可惜？周文健表示：「佢係一個好有天份有才華嘅歌手，究竟你嘅地位去到邊度，紅唔紅，可以紅幾耐，應該唔係你自己話，呢個係天時地理人和嘅事嚟，冇得可惜。我覺得任何一個表演者歌星，只要你鍾意啫歌就得，喺邊度唱都得。唔一定要做天后天王，唔需要咁多人去欣賞。」

周文健出席活動。（吳子生攝）