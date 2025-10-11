羅莽精神奕奕稱擁「第二春」　伍允龍化身王九一頂再頂奪季軍

羅莽與伍允龍，今日在尖沙咀出席宣傳活動，來個腕力大跳戰，跟「打波先嚟落雨」廣告童星搖身一變成為IFBB職業選手的鄭仲軒（Eric）以及健身教練「爆肌李敏鎬」Henry，玩淘汰賽，爭取腕力王一席位。

羅莽與伍允龍，跟「打波先嚟落雨」廣告童星IFBB職業選手的鄭仲軒（Eric），以及健身教練「爆肌李敏鎬」Henry，爭取腕力王一席位。（大會提供）

賽事第一回合，由「金臂童」羅莽對戰「爆肌李敏鎬」Henry，雖然拳怕少壯，但薑是老的辣，習武多年的羅師傅紮穩馬步，以腰馬合一的姿勢加強使力，加上招牌「羅莽叫」，成功拗贏比自己年輕一大截的Henry，成功殺入冠軍戰！第二回合則由「王九」伍允龍與「神臂童星」Eric上演一場持久戰，旗鼓相當的二人青筋盡現，連桌子也被「撼動」，全場觀眾也緊張得屏息靜氣！雖然Philip以「王九精神」不斷「一頂再頂」，最終不敵手臂粗如燈柱的健美選手Eric，未能晉身總決賽，但仍憑「伍家拳」武術底蘊「秒殺」Henry，勇奪季軍！

「金臂童」羅莽對戰「爆肌李敏鎬」Henry，羅莽使出招牌「羅莽叫」，成功拗贏比自己年輕一大截的Henry。（大會提供）

冠軍戰的戰況當然更加激烈，當「金臂童」羅莽遇上「神臂」Eric，力拔山兮氣蓋世，臂來臂往，令圍觀巿民瘋狂尖叫打氣，場面恍如「羅莽360」般震撼，經過一輪激戰，最終有擁有IFBB職業選手專業資格的Eric險勝，成為「終極星級力王」！

伍允龍憑「伍家拳」武術底蘊「秒殺」Henry，勇奪季軍。（大會提供）

73歲羅莽有「第二春」

羅莽亞軍的羅莽直言雖敗猶榮：「看到另外三位對手年輕力壯兼爆肌，難免有點壓力，但勝敗乃兵家常事，無論在街頭抑或擂台上比賽，最重要是投入與享受，所以年紀並非限制，心境才是關鍵，雖然很多人覺得73歲已經年紀老邁，但自己反而覺得拗手瓜好像讓我經歷了第二次青春，玩得相當開心。最感動是不少網友看到我在街頭拗手瓜的片段後，內心充滿力量，可以將運動精神承傳給年輕人，才是最寶貴的！」

羅莽︰「很多人覺得73歲已經年紀老邁，但自己反而覺得拗手瓜好像讓我經歷了第二次青春，玩得相當開心。」（大會提供）

伍允龍博盡無悔以示尊重

至於季軍Philip同樣童心未泯，高呼拗手瓜好玩，並說：「拍戲時有武指、有劇本，可以隨時叫NG重來，但拗手瓜比賽截然不同，一定有勝有負，無法造馬。當我跟Eric或Henry手扣手時，那種緊張感及真實感，在戲劇中完全無法體驗，所以今次上台比賽一定較拍打戲緊張！」Philip又謂最感動是看到羅師傅搏盡無悔作賽：「大家都是武林中人，一定明白盡全力才是對對手最大的尊重，看到羅師傅老而彌堅，心境年輕，絕對值得自己學習，我已經約定前輩之後一較高下，看看誰可以『頂』得更久！」

伍允龍稱自己全力以赴︰「大家都是武林中人，一定明白盡全力才是對對手最大的尊重。」（大會提供）

勇奪冠軍的Eric盛讚羅莽與伍允龍是「最強對手」：「想不到有機會跟羅師傅及『王九』拗手瓜，證明『人生滿希望，前路由我創』，羅師傅力氣與中氣十足，『羅莽拳』真的名不虛傳，令人欽佩；Philip訓練有素，眼神令人望而生畏，慶幸自己『頂』得住，勝出後也不禁來一個『王九笑』慶祝！」Eric又希望自己由「四眼學生哥」，靠自律及意志訓練成IFBB Pro的勵志故事，可以鼓勵到新一代。