李龍基不滿YouTuber抹黑王青霞勾佬　怒斥：靠中傷人哋去搵錢

李龍基與未婚妻王青霞的戀情一直備受關注。王青霞因虛假陳述及使用虛假文書被判監25個月，於2025年7月7日刑滿出獄，當日李龍基手捧60枝玫瑰花在深圳灣口岸迎接，情深意切，感動不少粉絲。出獄後，王青霞隨即被遣返內地，二人計劃在珠海開始新生活，李龍基更多次承諾待未婚妻出獄即結婚，展現堅定愛意。

基哥接王青霞出獄好開心。（資料圖片/葉志明攝）

送上粉紅色玫瑰花。（資料圖片/葉志明攝）

不過，近來有YouTuber及網絡傳言質疑李龍基與未婚妻的關係，稱二人情海翻波，甚至指未婚妻王青霞搭上澳門賭業富二代，更清楚列出李龍基手揸多個物業身家超過40億，又指李龍基「尋妻」失聯，言之鑿鑿，惹起網上熱話。

李龍基今日（11日）現身郵輪碼頭出席剪綵儀式，就事件接受《香港01》訪問時，笑言自己身家原來直逼李家誠，令他啼笑皆非。他無奈地說：「我明白有啲YouTuber係靠點擊搵錢生活，係做到語不驚人誓不休，同埋佢哋好醒，唔用真人係用AI，呢啲內容就離晒大譜，仲話我有46億，仲同我分析，香港有幾多舖位，新加坡有幾多物業，睇落得啖笑。」

李龍基出席活動。（吳子生攝）

李龍基不滿YouTuber攻擊王青霞。（吳子生攝）

對於未婚妻王青霞被YouTuber人身攻擊，李龍基大感氣憤：「成日話我老婆識咗第二個，又話同邊一個賭業富二代去澳門，喺賭場又攬又錫，講真唔好講呢啲嘢啦，冇良心搵返嚟啲錢，真係永不久享。同埋佢講話我老婆搭上個富二代係4月幾嘅事，而我老婆7月幾先出嚟，你話佢哋可以作到咁樣，我勸佢哋不義之財就唔好搵啦，靠中傷人哋而去搵錢咁樣唔係幾好。」

王青霞被判入獄25個月，李龍基揚言實行結婚承諾。（資料圖片/潘樂文、麥超億攝）

被問到何時與未婚妻王青霞結婚，李龍基表示：「其實我同佢已經有咗協調，講咗以後都唔會講佢啲嘢。就算我唔講嘢都好，一張相有四個人，佢哋可以無限放大，變咗我講一句嘢，就會好多文章出咗嚟，因為佢唔想我講，所以多謝大家關心。」