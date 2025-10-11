熊黛林獲老公郭可頌奶奶慶祝生日備受寵愛　郭可盈靚女家姐罕露面

名模熊黛林（Lynn）在2016年與百億富二代、郭可盈弟弟郭可頌結婚後，榮升百億豪門少奶奶，並誕下一對雙胞胎女兒Kaylor同Lyvia，一家四口幸福美滿。昨日（10日）熊黛林迎來45歲生日，她在IG曬出多張慶生照，並寫道：「開心嘅原因有好多，可以係今日天氣好好，也可以係頭髮長長咗，仲可以係收到好多祝福，祝我生日快樂❤️」相中所見，熊黛林同老公頭貼頭合照，大曬恩愛，而奶奶郭媽媽、大家姐郭可欣、三家姐郭可思都有一起慶祝，畫面溫馨有愛！

名模熊黛林（Lynn）。（IG@lynnx1010）

婚後榮升百億豪門少奶奶。（IG@lynnx1010）

Fit！（IG@lynnx1010）

好恩愛。（IG@lynnx1010）

一家四口幸福美滿。（IG@lynnx1010）

一家四口幸福美滿。（IG@lynnx1010）

家境富裕的郭可頌是郭可盈弟弟，爸爸郭達昌經營塑膠廠起家，家族資產逾百億。郭可頌除了打理家族生意之外，還有經營出口貿易公司及創立自家品牌，去年更開名錶店，獲全家出動支持。據知大家姐郭可欣主要打理家族生意，更是張國榮超級忠粉，曾擔任張國榮歌迷會其中一位組長。

45歲生日。（IG@lynnx1010）

45歲生日。（IG@lynnx1010）

45歲生日。（IG@lynnx1010）

奶奶郭媽媽（左一）、大家姐郭可欣（右三）、三家姐郭可思（右一）都有一起慶祝，畫面溫馨有愛！（IG@lynnx1010）

大家姐郭可欣都Keep得好好！（IG@lynnx1010）

溫馨。（IG@lynnx1010）

三代同堂。（IG@lynnx1010）

據知大家姐郭可欣主要打理家族生意。（IG@asishykwok）

富貴。（IG@asishykwok）

同郭可盈囡囡Tania。（IG@asishykwok）

更是張國榮超級忠粉，曾擔任張國榮歌迷會其中一位組長。（IG@asishykwok）

熊黛林曾透露自己與郭可頌的三家姐郭可思相識多年，在一次聚會上另一位好友計劃撮合當時都是單身的熊黛林同郭可頌，於是就安排了一次飯局，而她對男方第一印象都好好，大讚對方有禮貌又孝順，所以她主動出擊：「我跟他說『過兩天一起出來去酒吧吧，我朋友開的』，他就說『唉呀那天我不行』。」慘被拒絕！之後熊黛林再主動約對方食飯，但郭可頌一開始並不相信她會這麼主動，所以不敢回應，直至她托朋友表達心意：「你跟他說不用怕來吧，上吧，放馬過來吧！」最後兩人互表心意，在2014年底被爆出戀情，熊黛林在2016年3月大方承認男友送3卡鑽戒求婚。

好恩愛。（IG@lynnx1010）

好恩愛。（IG@lynnx1010）

放閃！（IG@lynnx1010）

恩愛！（IG@lynnx1010）

慶祝生日。（IG@lynnx1010）