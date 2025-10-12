鄧兆尊爆陳百祥與TVB鬧翻？　撐內地市場大：我出場到一到幾十萬

陳百祥（阿叻）日前接受訪問，力撐炎明熹約滿離巢TVB沒有問題，不覺得對方反骨，更發表爆炸性言論：「而家冇人要靠TVB！」直言內地市場大，並說：「我哋踢一場波點擊率十億百億，TVB最多人睇，都係講緊十點三十幾點，都係講緊百萬幾人，都唔夠百分之一，係萬分之一都冇，同埋人哋做緊直播係百萬數字收入，你都唔係嗰樣嘢嚟，成個世界轉變緊啦。」

陳百祥覺得炎明熹如進軍內地市場做法正確。（葉志明攝）

陳百祥指電視已步入黃昏事業。（葉志明攝）

炎明熹被「雪藏」期間，有傳多間唱片公司以天價邀她加盟，但她日前宣布最終決定自組公司。（資料圖片）

叻哥同王晶自立門戶搞「精裝明星足球隊」，喺內地巡迴踢波，人氣高企。（抖音截圖）

一向敢言的鄧兆尊前日（10日）為曾志豪、貴花田和王耀祖的「田豪祖3寶channel」直播擔任客席嘉賓，對於叻哥發表的言論表示「大致認同」，但覺得TVB仍有可取之處，他說：「始終少不免有啲上年紀觀眾仲睇緊呢個台（TVB），如果真係冇用就出唔到中三中二（中年好聲音）素人出嚟唱歌，紅咗有佢哋嘅市場，但市場比較細。叻哥又啱，村超（鄉村足球超級聯賽）真係過億點擊率。」

鄧兆尊對叻哥嘅言論表示「大致認同」。（YouTube@田豪祖3寶channel）

對於陳百祥的言論大家都感驚訝！（YouTube@田豪祖3寶channel）

鄧兆尊覺得TVB成功捧紅《中年好聲音》一班參賽者，但市場較細。(公關提供)

《中年好聲音3》三甲實力唱將黃博、張與辰及劉洋。(公關提供)

曾志豪覺得縱使叻哥的言論不是「石破天驚」，但出自他的口中，難免令人感到意外，皆因叻哥與TVB關係一向友好，與TVB總經理（節目內容營運）曾志偉更是非常老友，他追問叻哥與TVB是否「鬧翻」或「情已逝」時，鄧兆尊淡然地說：「冇人會斷一個關係，最多都係唔理你啫。」

近年叻哥甚少在TVB節目上亮相，亦沒有擔任港姐或台慶司儀，鄧兆尊直言叻哥在TVB「用處少咗好多」，並以賣蘋果作比喻，解釋道：「好簡單阿田去買嘢一樣，一個五萬蚊蘋果同一個十蚊蘋果，你會買邊個？咁梗係買十蚊嗰個啦，我用一個叻哥，等如用十個錢嘉樂，咁我梗係用錢嘉樂啦，你明唔明呀！」曾志豪說：「咁就唔開心嘞，係咪？」鄧兆尊點頭：「係嘞，冇錯。」

節目分享《香港01》報導截圖。（YouTube@田豪祖3寶channel）

節目分享《香港01》報導截圖。（YouTube@田豪祖3寶channel）

鄧兆尊表示叻哥與TVB應該僅簽一年一騷，但累積多年應該有數萬元一個騷。不過，叻哥在內地帶領「精裝明星足球隊」，如做帶貨絕對不止這個價，反問：「一場都唔止呢個價錢啦，我做乜要返嚟tvb，返嚟做啲咁無謂嘅嘢？」他更自爆身價說：「依家內地出場費，以我咁嘅級數都幾十萬，我宣布有個咁嘅活動，我出場到一到，咁就幾十萬，我喺呢間公司打一年工都冇啦。」不過，TVB現在有北京台，不少離巢藝人仍會幫TVB拍合拍劇，以保持一定知名度。